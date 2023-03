Per celebrare l’8 marzo – Giornata Internazionale della Donna 2023 – Shark Helmets porta l’attenzione sulla sicurezza e… sullo stile! La passione per le moto infatti non è certo esclusiva degli uomini e la protezione è un requisito fondamentale per chiunque scelga di spostarsi sui veicoli a due ruote. Ben venga dunque l’occasione di dedicare un pensiero in più a tutte le donne! Shark presenta tre nuove raffinate colorazioni dell’iconico SHARK Nano, che sicuramente si faranno notare in città, indossate dalle motocicliste che scelgono consapevolmente il massimo livello di protezione sulle due ruote anche negli spostamenti quotidiani.

Nuove colorazioni

Sono infatti disponibili i nuovi colori BLU GLOSSY, GREY GLOSSY e NOIR MAT: due tonalità pastello precise e raffinate, rese brillanti dalla finitura GLOSSY, e una versione MAT del classico nero passe-partout sottolineano lo stile urbano, agile e grintoso delle donne che scelgono la moto o lo scooter per percorrere i tragitti urbani. SHARK Nano è un casco dalle linee essenziali e hi-tech, praticamente un accessorio moda, in grado di esaltare il look e lo stile di chi lo indossa. Estremamente confortevole, iper-equipaggiato e con un eccellente sistema di aerazione, lo SHARK Nano è il casco jet urbano per antonomasia.

Un casco jet molto confortevole

Punto di forza del Nano è anche il comfort: infatti beneficia degli interni in tessuto MICROTECH con proprietà antibatteriche omologato AEGIS®. Inoltre è munito di una visiera antigraffio con ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. La particolare visiera VZ140 “long trip” è stata progettata per garantire una superficie di anti-appannamento più ampia e una perfetta visibilità. Grazie al suo profilo curvo la visiera del Nano offre un’alta protezione nel caso di vortici aerodinamici. Soprattutto alle alte velocità.

Dati tecnici

Sicurezza: Calotta in termoplastica iniettata. Due taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale. Fibbia micrometrica. EPS multi-densità. Visiera VZ 140 “long trip” con trattamento antigraffio, ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. Aerazione dinamica anti-appannamento. Visiera parasole con meccanismo “soft touch”, omologata UV380 con trattamento antigraffio.Sistema di smontaggio rapido della visiera

Ecco quanto costa

Tessuto: “MICROTECH” con proprietà antibatteriche omologato AEGIS®. Interni smontabili e lavabili in lavatrice (massimo 30 °C). Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali. Slot previsto per l’interfono Sharktooth®. Taglie: dalla XS alla XL: Grafiche disponibili: nove. Prezzo al pubblico: a partire da 172,99 euro