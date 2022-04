Shark Helmets sponsor del GP Francia MotoGP per il quarto anno di fila

SHARK Helmets, leader mondiale nella produzione di caschi moto, conserva da sempre nel proprio DNA la passione per le corse motociclistiche, un mondo a cui fa costante riferimento per la realizzazione e lo sviluppo dei propri prodotti. Per il quarto anno consecutivo, il brand di Marsiglia è quindi orgoglioso di associare il proprio nome come title sponsor alla tappa francese del gran premio motociclistico: il Gran Premio di Francia SHARK Helmets che si svolgerà a Le Mans dal 13 al 15 maggio 2022.

I piloti Shark Helmets 2022

Con il casco fiore all’occhiello di SHARK, il RACE-R PRO GP FIM Racing #1, il brand francese accompagna tre piloti impegnati nella categoria principale del motomondiale. Apre la lista il portoghese Miguel Oliveira, recentemente vincitore del Gran Premio di Indonesia disputato sotto la pioggia. Il francese Johann Zarco, arrivato terzo nella stessa gara e secondo nel Gran Premio del Portogallo, e il giovane pilota spagnolo Jorge Martin, detto “Martinator”. In Moto2 SHARK sponsorizza anche lo spagnolo Jeremy Alcoba e il ceco Filip Salač. In Moto3 SHARK pensa invece già al futuro. Qui con il giovane francese Lorenzo Fellon, accompagnato dai due inglesi Scott Ogden e Josh Whatley. Durante lo “SHARK Grand Prix de France” anche la MotoE sarà sotto i riflettori con la seconda gara ’22. Due i piloti SHARK impegnati in questo campionato che cercheranno di dare il meglio: Niccolò Canepa ed Eric Granado

Race R Pro GP FIM Racing #1

Punta di diamante della gamma Racing SHARK, RACE-R PRO GP FIM è il casco integrale utilizzato dai piloti del brand francese. Con calotta in struttura rinforzata COVA RS (Carbon On View & Aramid Racing Structure) è pensato per soddisfare i requisiti della norma FRHPhe-01 (FIM Racing Homologation Programme for helmets) in tutte le taglie (dalla XS alla XL). Questa struttura 100% Carbon Aramid offre una migliore resistenza all’abrasione e alla compressione, oltre a migliori performance anti-delaminazione. L’EPS (Expanded polystyrene) multi-densità è stato ottimizzato per offrire il miglior assorbimento degli urti. RACE R PRO GP REPLICA

Repliche da campioni

Per i fan più appassionati, il brand propone un’ampia gamma di modelli Replica che riproducono la grafica dei caschi indossati dai più grandi campioni SHARK, tra questi segnaliamo le tre nuove repliche 2022 del RACE R PRO GP: Replica Zarco Signature, Replica Oliveira Signature, Replica Martinator Signature. Pensato per la pista, il Race-R PRO GP, è dotato di uno spoiler progettato per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche ad altissime velocità. Questo profilo aerodinamico è stato sviluppato grazie alla stretta collaborazione tra lo staff Ricerca e Sviluppo di SHARK e i piloti ufficiali Shark che corrono in MotoGP ed è il risultato dell’applicazione delle tecnologie più all’avanguardia in termini di studi CFD (Computational Fluid Dynamics). L’obiettivo primario? Ridurre la resistenza aerodinamica, eliminare l’effetto “buffeting” e assicurare una stabilità ottimale al pilota per aumentare la sua velocità di punta. Il Race-R PRO GP è la simbiosi perfetta tra design originale, sicurezza e innovazioni tecnologiche.