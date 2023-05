Shark Evo ES: cinque nuove grafiche Kryd con colori estivi

Un casco per l’estate. E’ quanto propone Shark proponendo nuove grafiche in colorazioni di stagione per il modello Evo ES. Sicuro, equipaggiato e performante, è un accessorio di alta qualità ad un prezzo molto conveniente. Questo casco modulare della gamma “Discovery” di SHARK Helmets è soprannominato “l’essenziale” per le sue linee minimal e la sua forma aerodinamica: l’EVO ES rinnova oggi il suo look con la serie di 5 grafiche KRYD.Le nuove grafiche sottolineano proprio il carattere dinamico e versatile dell’EVO ES, sfruttando dettagli in colori intensi che mettono in evidenza le linee tech della calotta, con un design essenziale e ultra-moderno.

Per chi è

Da sempre a fianco di tutti gli amanti delle due ruote, SHARK Helmets ha progettato l’EVO ES pensando a chi percorre abitualmente le lunghe distanze, tenendo in conto due fattori fondamentali: comfort e sicurezza. L’EVO ES riunisce in sé tutte le competenze di SHARK, applicate da anni nella realizzazione di caschi modulabili, ed è ideale anche per gli utilizzatori giornalieri che desiderano usufruire di una protezione ottimale in posizione jet o integrale.L’EVO ES è il modulare con doppia omologazione P/J che si distingue per il suo sistema brevettato, che permette la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in configurazione jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale. La visiera Max Vision è in classe ottica 1, per offrire al pilota una visibilità ottimale.

La calotta

La calotta è in termoplastica iniettata di ultima generazione e rappresenta il primo esempio della tecnologia SHARK CFD(Computational Fluid Dynamics, ovvero simulazioni di fluidodinamica computazionale) applicata a un modulare. La tecnologia SHARK CFD viene oggi utilizzata per la progettazione dei nuovi modelli. Il profilo e il design della calotta sono estremamente compatti e aerodinamici, per una riduzione ottimale del rumore e del peso, mentre forme e progettazione della stessa incrementano le performance di sicurezza in caso d’urto.

Quanto costa

Shark Evo Es è disponibile in quindici taglie, anche king size. E’ garantito cinque anni. Prezzi a partire da 334,99 € Iva inclusa.