SHAD presenta il meccanismo X-FRAME con doppio sistema di sicurezza

SHAD, leader nel mercato delle soluzioni di bagagli per moto, lancia il suo nuovo supporto universale per Smartphone X-FRAME, un prodotto interamente progettato e sviluppato a Barcellona, che permette di regolare e fissare rapidamente il telefono. E’ compatibile con la maggior parte delle misure di telefono sul mercato (da 135×65 mm a 180×90 mm).

Montaggio Universale

Il nuovo X-FRAME utilizza il sistema di montaggio universale SHAD Quick Click System che permette di agganciare e rilasciare il telefono rapidamente e con estrema facilità. Come per tutti gli altri porta Smartphone SHAD, il nuovo X-FRAME viene presentato in due versioni. Uno per il manubrio, quindi di facile installazione su moto, quad, bici e veicoli elettrici. L’altro per lo specchietto, che ha come accessori opzionali gli estensori M8 e M10. Il sistema di montaggio permette la rotazione completa di 360 grado del telefono per adattarlo alle esigenze dell’utente e del veicolo, sfruttabile in modalità orizzontale o verticale. Ogni regolazione è facile e intuitiva, anche indossando i guanti.

Sistema di Sicurezza

Il supporto include una rete di gomma e una cinghia di sicurezza per garantire il corretto adattamento del telefono su qualsiasi percorso. Inoltre, la sua superficie in gomma trattiene lo Smartphone ed evita lo scivolamento, oltre a proteggerlo dalle vibrazioni. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale.