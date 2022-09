Shad lancia il top case in allumino, ci stanno dentro due caschi

SHAD, marchio di riferimento per le valigie da moto, presenta il TOP CASE in alluminio più leggero del mercato. Con l’obiettivo di implementare l’offerta di prodotti dedicati al mondo Adventure, arriva il nuovo TR55, con capacità per due caschi modulari. L’ottimizzazione delle misure e l’utilizzo di leghe di alluminio temprato con spessore di 1,2 mm consentono una riduzione del peso del bauletto a soli 5,4 kg. Progettato e realizzato a Barcellona, il nuovissimo TR55 è stato recentemente premiato con l’ABC Mobility Awards 2022, grazie al suo design innovativo con lati leggermente curvi che minimizzano l’impatto visivo sulla moto.

Gamma TERRA

TR55 è disponibile sia in versione Black Edition che in alluminio naturale. Presenta tutte le caratteristiche tecniche che hanno decretato il successo tra i motociclisti delle valigie in alluminio TERRA di SHAD. Tra queste spicca la serratura (in attesa di brevetto) TERRA Lock System, che prevede l’integrazione di 3 diverse funzioni in un unico meccanismo. Chiude la valigia, la fissa alla moto e include una maniglia per il trasporto, nascosta quando non viene utilizzata.

Finiture di pregio

Inoltre, il nuovo bauletto presenta anche finiture di pregio. Il telaio di TR55 è sigillato con gomma che protegge l’interno da polvere e acqua. Allo stesso tempo, la chiave e la serratura a cilindro di qualità superiore garantiscono una maggiore sicurezza. Mentre la protezione antipolvere garantisce un funzionamento perfetto. La base interna in schiuma offre un ulteriore livello di protezione, in quanto riduce i movimenti del carico. Vi è, inoltre, la possibilità di aggiungere un carico supplementare grazie ai ganci in acciaio inox posizionati sul coperchio superiore.

Test impegnativi

TR55 è stato testato su diversi percorsi e distanze, come i precedenti elementi che compongono la linea TERRA. Ideato come compagno di viaggio perfetto per tutti gli utenti di moto, è stato concepito con un focus particolare rivolto ad aumentare la sicurezza nei viaggi fuoristrada (anche Adventouring) che richiedono la presenza di un bagaglio importante. Con l’arrivo di TR55, la gamma TERRA di SHAD presenta ora tre elementi superiori: TR55, TR48 e TR37. Si uniscono alle due valigie laterali: TR47 e TR36. Tutti i prodotti della linea sono disponibili nelle versioni in alluminio naturale e in Black Edition. Possono essere combinati tra loro per adattarsi alle esigenze di ciascun utente. Come per tutta la gamma TERRA, TR55 è disponibile per oltre 100 modelli di moto. Prezzi: da 450€.

L’elenco delle moto che possono accogliere gli elementi della linea TERRA, sono disponibili sul sito web