Segura lancia la giacca sostenibile: Patrol e Lady Patrol

L’attenzione verso tematiche di rilevanza ambientale e sostenibile è sempre più presente nella società. SEGURA ha deciso di abbracciare i nuovi trend e creare una giacca comoda e ovviamente adatta per i motociclisti. La nuova giacca PATROL di SEGURA fa parte dei capi certificati “Eco Friendly”, realizzati con materiale riciclato. La fodera fissa è stata realizzata da REPREVE, un fornitore di fibre tessili 100% riciclate, un marchio mondialmente riconosciuto per il suo processo che trasforma le bottiglie di plastica riciclate in un filato versatile: il poliestere riciclato.

Risultato eccezionale

Il risultato è a dir poco strabiliante e non potrà che far piacere a una clientela moderna e sensibile alla salvaguardia della natura e al contenimento dei consumi energetici. Confortevole e funzionale che renderà che vi dimenticherete di toglierla.

Caratteristiche tecniche di Patrol

Tessuto esterno in Serica Twill riciclato; Fodera fissa REPREVE®* by Unifi riciclata al 100%; Membrana impermeabile e traspirante; Imbottitura termica (90g) completamente removibile con filamenti di alluminio per un effetto termoregolatore; Protezioni CE Alpha su spalle e gomiti (regolabili); Predisposizione per protezione dorsale (non inclusa); Vestibilità: body fit; Traspirabilità superiore; 4 tasche esterne; 2 tasche interne; Tasca per portafoglio; Regolazione polsini con cerniera e bottoni automatici. Tutte le taglie disponibili. Costo: Patrol 269,99€, Lady Patrol 259,99.

Altissimi standard

Il GRS (Global recycled standard). Si tratta di uno standard che fornisce linee guida per assicurarsi che il prodotto sia stato confezionato usando materiali riciclati, con controlli su tutta la catena di produzione. Il GOTS (Global Organic Textile Standards). È il riferimento mondiale per il cotone bio, certifica la qualità biologica dei tessuti in tutta la filiera, dalla raccolta delle materie prime, alla confezione, attività che devono essere responsabili sia da un punto di vista sociale, sia ambientale. L’etichettatura finale offre garanzia di affidabilità ai consumatori.