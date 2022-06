Segura, L’alternativa in denim alla giacca da moto

Le alte temperature della città stanno mettendo a dura prova l’utilizzo di giacche protettive quando si va in moto, e per questo Segura ha ideato un capo alternativo leggero, versatile e adatto alla stagione: la Terence. Segura è il brand adatto ai motociclisti che vogliono sfoggiare un look impeccabile anche in moto, ma non solo…

Segura produce capi belli esteticamente ma anche confortevoli e idonei a proteggere chi li indossa. Terence è una “camicia” denim che garantisce la giusta copertura al motociclista grazie alle protezioni per le spalle e gomiti CE ALPHA. Inoltre, la giacca è dotata di quattro tasche, due interne e due esterne, e i polsini hanno la chiusura con bottoni automatici: vestibilità al top e funzionalità massima.

I dati tecnici

Materiali: Denim stretch, Dupont Kevlar®. Modello: Body Fit. 2 tasche esterne. Patte di chiusura sui polsini con bottoni automatici. 2 tasche interne. Lining Polycoton. Protezioni per le spalle CE ALPHA

Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA. Tasca dorsale CE. Standard: EN 1621-1: 2013,EN 17092 classe A. Colori: Blu. Taglia: S – 4XL. Prezzo: 189.99 €

LADY TERENCE

Scheda tecnica: Materiali: Denim stretch, Dupont Kevlar®. Divisione: Street. 2 tasche esterne. 2 tasche interne. Lining Polycoton. Protezioni per le spalle CE ALPHA. Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA

Tasca dorsale CE. Standard: EN 1621-1: 2013,EN 17092 classe A. Colori: blu. Taglia: T0 – T6. Prezzo: 179.99 €

Il profilo di Segura

Il marchio della passione per eccellenza. Brand francese, parigino in primis, specializzato in abbigliamento moto in pelle e in tessuto dallo stile che coniuga il mondo vintage con quello neo-rétro. Dalla sua fondazione nel 1967, il marchio ha partecipato ai successi dei più grandi campioni del Motorsport mondiale: una storia ricca e nobile che oggi è il fulcro dello sviluppo dei prodotti Segura.