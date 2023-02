Scorpion EXO 391: il casco entry level economico ma di qualità

EXO 391 è l’“entry-level” della gamma stradale integrale SCORPION SPORTS capace di incontrare qualsiasi desiderio a un prezzo incredibilmente economico. EXO 391 risponde naturalmente agli ultimi criteri in fatto di sicurezza soddisfacendo la nuova normativa ECE R22-06. E’ un casco dalle linee aggressive e va davvero oltre tutto quello che ci si può attendere da un casco integrale in questa fascia di prezzo. Ricordiamo che Alvaro Bautista, campione del Mondo Superbike, usa in gara il casco del produttore francese.

Un casco bello molto economico

Incredibilmente “cool”, sportivo e moderno, EXO 391 ha la predisposizione per il sistema Pinlock® 100% MaxVision 2D e 3D ed ha la tecnologia Ellip-Tec® dotata di molle potenti per garantire un serraggio totalmente ermetico e silenzioso lungo tutta la linea della guarnizione e per un “montaggio-smontaggio” della visiera da realizzare in pochissimi secondi. La calotta realizzata a iniezione con componenti policarbonati avanzati di ultima generazione garantisce, con il rispetto delle nuove normative, un peso di soli 1600 gr in taglia M (+/- 50 gr). La prese d’aria centrale garantisce un flusso interno estremamente efficace. Tutto questo, insieme a tanti altri accorgimenti, dimostra quanta attenzione Scorpion Sports abbia dedicato a questa sua creazione.

Confort eccellente

Se si parla di comfort, poi, Exo 391 non ha davvero nulla da invidiare ai caschi “premium” grazie a interni in morbida schiuma a tripla densità rivestiti del nuovo tessuto traspirante e ipoallergenico KwikWickC® (sfoderabile e lavabile), al sistema di cuscinetti interni KwikFit™ che consente di inserire e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati, al cinturino sottogola micrometrico a sgancio rapido e al deflettore nasale. Calotta disponibile in due diverse misure: la prima per le misure dalla XS alla M, la seconda per le misure dalla L alla XXL. Garanzia: anni 5.Omologazione: ECE R22.06

Quanto costa?

E’ proposto in quattro colorazioni (Nero, Bianco, Nero Opaco) al costo di 99,90 €. Per le versioni SPADA, DREAM, HAUT, AROK prezzo consigliato 119,90 €