Royal Enfield, vieni a provare la Super Meteor 650 in concessionaria

Sabato 25 febbraio nelle concessionarie Royal Enfield sarà possibile provare in anteprima l’attesissima Super Meteor 650. L’appuntamento con il launch party è dalle 09:30 alle 18:30. Sarà possibile ammirare l’ultima proposta della marca e soprattutto ci sarà l’opportunità di saggiarne direttamente su strada le incredibili caratteristiche della moto top di gamma. Qui l’elenco delle concessionarie Royal Enfield.

Com’è fatta la Super Meteor 650

La Super Meteor 650 è una tourer macina-chilometri, spinta da un motore bicilindrico 648 cc raffreddato ad aria e olio, capace di erogare una potenza di 47 cavalli. Il telaio è progettato dalla britannica Harris Performance. Caratteristica della moto è il baricentro molto basso, con altezza della sella ad appena 74 centimetri da terra. Il veicolo è imponente, pesa 241 chilogrammi. Non fatevi ingannare però dallo stile da moto classica per lunghi viaggi. Le dotazioni tecniche infatti sono di primissimo ordine, a partire dagli ammortizzatori Showa, alla frenata con ABS doppio canale e freni a disco anteriore e posteriore. Per finire il cruscotto è analogico-digitale. Ma il modo migliore per farsi un’idea precisa è…guidarla!