REV’IT! fa acquisti e si prende Vircos marchio sartoriale italiano

REV’IT ha annunciato l’acquisizione di Vircos, marchio italiano specializzato nella realizzazione di tute su misura, per l’utilizzo in pista. L’attività si è consolidata in più di trent’anni di attività. REV’IT! Sport International ha iniziato la propria collaborazione con Vircos nel 2007, una relazione fondata su valori comuni ed una passione condivisa, quella per le corse motociclistiche. REV’IT! e Vircos adesso consolidano la loro partnership unendosi in un’unica azienda. Con l’acquisizione di Vircos, REV’IT! potrà consolidare la propria presenza nel nel segmento adventure nel quale è leader ed innovatrice. Al tempo testo, grazie al marchio e all’esperienza Vircos, punta a ricoprire un ruolo leader anche nel settore racing.

“Siamo naturalmente attratti dalle persone con cui condividiamo gli stessi valori, una visione comune della vita e del lavoro.” Ha detto Aldo De Agnoi, fondatore di Vircos. “Vediamo in REV’IT! il partner perfetto. Questo è il motivo per cui abbiamo raggiunto questo accordo. Siamo sicuri che questa decisione creerà valore per tutte le entità coinvolte.”

Verso nuovi traguardi

“Vircos è stato un partner leale per tutti questi anni“ ha detto l’amministratore delegato di REV’IT! Ivan Vos. “Vogliamo assicurare un futuro radioso alle aziende per gli anni a venire ad entrambe le aziende. Con questa operazione, la forza del marchio REV’IT! assieme alle capacità e all’esperienza di Vircos si ampiflicheranno o a vicenda, lanciandoci verso nuovi traguardi.”

L’acquisizione di Vircos permetterà a REV’IT! di beneficiare della pluriennale esperienza tecnica portata da Vircos al team di sviluppo REV’IT! Questo incrementerà significativamente sia il design che la produzione manifatturiera di tute per la pista. Grande attenzione sarà rivolta alla personalizzazione dei capi, una tendenza in crescita nel mercato dello sport.

Il ruolo delle competizioni

I marchi REV’IT! e Vircos continueranno ad essere presenti nel mercato. Assieme, Vircos e REV’IT! continueranno a sviluppare prodotti all’avanguardia e punto di riferimento. L’unione esalterà la performance e la sicurezza per i piloti che competono ai più alti livelli internazionali e nazionali, portando valore alla comunità dei motociclisti.