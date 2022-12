Regali di Natale: Felpa, t-shirt e cappellino griffati Zero Motorcycles

Zero Motorcycles, azienda leader nel settore delle moto 100% elettriche, propone idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale. Si tratta di tre capi di abbigliamento dal design minimal e dall’eleganza casual: felpa, t-shirt e cappellino, tutti riportanti il logo del brand. Gli indumenti incarnano il pensiero di chi guarda al futuro e pensa ad un nuovo modo di concepire la mobilità, più green e sostenibile in linea con quelli che sono i valori della casa motociclistica californiana.

Felpa Zero



Pratica per andare in moto e di tendenza, è caratterizzata dalla grafica della Zero SR/F e non può assolutamente mancare nell’armadio di un motociclista. Disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL, è venduta al pubblico ad un prezzo consigliato di € 65,00. La t-shirt Zero Motorcycles, disponibile in quattro varianti di colore dal nero al grigio, è realizzata in misto cotone. Un capo leggero e fresco, capace di offrire il massimo comfort a chi la indossa. È disponibile nelle taglie dalla S alla 2XL, per un prezzo consigliato di € 39,00.

Cappellino Zero

Regolabile con visiera, disponibile in due colori, ripara dal sole e dal freddo, donando un tocco casual a ogni outfit. È venduto al pubblico ad un prezzo consigliato di € 33,95.

A questo link è possibile scoprire tutti gli accessori Zero Motorcycles, insieme all’esclusiva linea di abbigliamento. I capi sono disponibili in Italia presso i concessionari Zero Motorcycles.

Per trovare il concessionario più vicino: l’elenco qui.