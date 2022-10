Quartararo, Bagnaia, Espargarò: sfida mondiale oltre ogni pronostico

Il campionato del mondo di MotoGP sta per volgere allo sprint finale, in corsa per il titolo iridato ci sono almeno tre nomi: Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Aleix Espargarò, raccolti in una finestra di 20 punti. Tre i Gran Premi da disputare prima della fine del campionato 2022, 75 i punti ancora in ballo, con la matematica che tiene ancora in gioco anche gli inseguitori Enea Bastianini, a 39 lunghezze, e Jack Miller, a 40. Nella storia della MotoGP è forse questa la stagione più imprevedibile e con un’ampia schiera di candidati al trono iridato, anche se dopo la gara in Thailandia il grande favorito è Bagnaia, autore di sei vittorie e due podi che lo hanno proiettato a -2 punti dal leader Quartararo.

Bganaia e Quartararo favoriti per il titolo

Il campione francese della Yamaha ha sofferto sul bagnato del Buriram e, dopo essere scattato dalla quarta piazza, ha lamentato problemi sin dalla partenza, fino ad essere risucchiato fuori dalla zona punti. Fino alla pausa estiva del Mondiale aveva un vantaggio di 91 punti che ora si è ridotto a 2, a dimostrazione di come siano calate le sue prestazioni al rientro dalle ferie. La sua terza ed ultima vittoria stagionale risale allo scorso giugno al GP del Sachsenring, da allora solo una volta è salito sul podio, in occasione del GP d’Austria. Sembrava quella una prova di forza, invece la YZR-M1 sta dimostrando le sue lacune tecniche, soprattutto in termini di potenza.

Il terzo grande contendente al titolo iridato è Aleix Espargarò, a -20 dal leader di classifica Fabio Quartararo. Un errore ai box a Motegi gli ha impedito di centrare la top 15 ed ha lasciato un circuito favorevole all’Aprilia con zero punti. In Thailandia, invece, la carcassa portata da Michelin ha giocato a sfavore della RS-GP22 che ha faticato come non mai in questa stagione. Inoltre il pilota di Granollers ha dovuto scontare un Long Lap Penalty per un contatto alla partenza con Brad Binder e un duello troppo ravvicinato nel finale con Franco Morbidelli, che hanno reso ancora più complicata la gara al Chang Circuit.

Occhio alle scommesse

Difficile fare previsioni sull’esito del titolo iridato, ma per piazzare una piccola scommessa con senso di responsabilità è possibile consultare uno dei tanti siti di scommesse dei marchi più accreditati. Per gli amanti del gioco online a 360 gradi si consiglia di prendere visione della guida al deposito minimo di CasinoHEX. Il favorito non sembra essere più Fabio Quartararo, fino a qualche settimana fa il suo secondo titolo iridato sembrava scontato. Pecco Bagnaia da agosto ad oggi ha ribaltato la situazione e ora tenta il decisivo affondo, forte di una Desmosedici GP che al momento è il miglior prototipo sullo scacchiere della MotoGP.