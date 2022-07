Prosecco DOC: si brinda allo spirito di squadra

Le moto, la vela, il volley, il rugby. Ogni sport ha delle caratteristiche ben precise che lo identificano e che Prosecco DOC ha deciso di sposare e supportare con partnership che durano già da diversi anni. Da sempre uno dei capisaldi del Consorzio è la tutela del territorio e la diffusione delle bellezze presenti tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Questo è uno dei punti in comune con le competizioni sportive che muovono ogni anno numerosi turisti che, tra una gara e l’altra, approfittano del tempo libero per andare alla scoperta dei luoghi e delle tipicità.

Dal 2013 a braccetto con il World Superbike

Il Consorzio del Prosecco DOC è, dal 2013, Official Sparkling Wine e Official Sponsor di WorldSBK e anche quest’anno ha confermato il suo supporto, accompagnando piloti e tifosi con ben due Round dedicati proprio alle bollicine veneto-friulane: il Prosecco DOC UK Round di Donington e il Prosecco DOC Czech Round di Most. Un supporto leggero, coinvolgente e spensierato proprio come i festeggiamenti sul podio. D’altronde il dinamismo e la capacità di coinvolgere un pubblico giovane di numerosi paesi sono le chiavi di questa competizione adrenalinica ed entusiasmante che muove un vero e proprio “mototurismo” verso luoghi inusuali e caratteristici.

Lo stesso spirito che ha visto nascere un coinvolgimento più recente, quello con la MotoGP™. Prosecco DOC è partner da ormai 4 anni, portando in giro per il mondo lo stile e l’italianità delle bollicine. Adrenalina, sorpassi, emozioni, velocità e poi il boato finale, quello della vittoria. Proprio come un tappo che esplode un attimo prima che il Prosecco DOC esca dirompente a festeggiare il campione.

Prosecco DOC anche in MotoGP

“La presenza nei campionati WorldSBK e MotoGP™ – secondo il Presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco Stefano Zanette- è per noi un’esperienza positiva che ha portato crescenti soddisfazioni, facendoci toccare con mano cosa comporti, in termini di visibilità e riconoscibilità, la partecipazione ad eventi di respiro internazionale come un campionato mondiale. Dal punto di vista della brand reputation abbiamo raggiunto importanti risultati, e la scelta si è rivelata strategica anche per il fatto che ci permette di legare il Prosecco a momenti di festa e convivialità come il brindisi dei piloti sul podio a conclusione di ogni gara”.

Bollicine e sport

Parlare di sport ed eccellenza porta immediatamente al territorio della DOC Prosecco e alla Prosecco DOC Imoco Volley, di cui Prosecco DOC è sponsor istituzionale dal 2014 e naming sponsor a partire dalla scorsa stagione. Una realtà giovanissima, energica, guidata da tecnici competenti che hanno regalato in questi anni infiniti motivi per festeggiare ad un pubblico sempre molto caloroso. In nove anni “le pantere” hanno celebrarto numerosissimi risultati a livello nazionale e internazionale.

Le terre del Prosecco Doc

Ma non solo: raccontare le terre del Prosecco significa raccontare anche di mare, di Trieste e della Barcolana. Prosecco DOC lasupporta ormai da sette anni e che ogni anno porta a Trieste migliaia di visitatori. Grande orgoglio le barche di Prosecco DOC: Portopiccolo – Prosecco DOC, Ancilla Domini, Selene, Swanderful hanno registrato grandi successi tra ottimi piazzamenti e vittorie. Il tutto sempre in favore del territorio, della sostenibilità ambientale e della complicità che sport come la vela, ma anche il volley e i motori portano con sé e che il Consorzio condivide con grande entusiasmo. Nuova freschissima collaborazione, avviata lo scorso settembre è con la Benetton Rugby Treviso di cui il Consorzio è il jersey main sponsor. L’obiettivo è, come sempre, guardare nella stessa direzione che è rappresentare il territorio nel migliore dei modi.

Il vino della vittoria

“Ho notato che sempre più spesso gli atleti che ci incontrano nelle diverse discipline, dal WorldSBK al rugby, dalla vela alla MotoGP™ postano nei loro profili social foto che li ritraggono con bottiglia o calice di Prosecco DOC. Testimoniando che si tratta del vino perfetto per celebrare successi di ogni tipo, cosa che mi rende orgoglioso -conclude Zanette- perché mi piace pensare al Prosecco come al vino da stappare nei momenti di gioia, il vino della vittoria”.

Il mondo dello sport, d’altronde, si trova in perfetta sintonia con quello delle bollicine nel portare avanti

valori quali il lavoro di squadra e, allo stesso tempo, il giusto merito da riconoscere alle singole individualità.