Peugeot presenta Pulsion Euro 5, lo scooter amico delle città

Peugeot non scende a compromessi e Pulsion, con il suo nuovo motore Euro 5, ne è un perfetto esempio. Fin dall’inizio, questo modello è stato progettato per una clientela esigente, che si aspetta prestazioni eccellenti e design elegante. Prodotto in Francia, combina un equipaggiamento di alto livello, prestazioni senza pari, comfort ottimale e sicurezza impeccabile. Pulsion è l’unico scooter della sua categoria ad offrire un sistema frenante accoppiato ABS e SBC. L’ABS* garantisce una frenata sicura senza bloccare le ruote, mentre la tecnologia SBC** distribuisce la frenata alle ruote anteriori e posteriori agendo su un’unica leva del freno.

Ideale per la città

Pulsion diventa un grande alleato nei viaggi urbani e suburbani. I tecnici di Peugeot Motocycles non hanno dimenticato nulla e, al fine di aumentare la sicurezza del pilota in caso di frenata di emergenza, gli warning si attivano automaticamente. Per rimanere connesso, il conducente può caricare i suoi dispositivi tramite la presa USB integrata. Come il suo predecessore, Pulsion Euro 5 è dotato della tecnologia LFE*** per ridurre le emissioni acustiche e il consumo di carburante, offrendo un’esperienza di guida eccezionale. Sulle versioni Allure e GT, il guidatore beneficerà di un cruscotto i-Connect per una navigazione istintiva con parametri come la guida GPS turn-by-turn, la visualizzazione dei primi 30 caratteri di un SMS o la notifica del numero o del contatto per le eventuali chiamate in arrivo.

Maggiore possibilità di carico

Per adeguare la propria offerta alle esigenze dei propri clienti, Peugeot Motocycles ha riprogettato la versione Allure. Dotato ora di un bauletto da 39 litri e di un vano portaoggetti sotto il sedile da 39 litri, Allure offre una capacità di carico totale di 78 litri. Ciò significa che il pilota può trasportare facilmente un casco jet con visiera e un casco integrale. E poiché il design è importante, il bauletto è dotato di illuminazione a LED completa ed è verniciato negli stessi colori della carrozzeria del veicolo. La gamma Pulsion è inoltre dotata di luci diurne DRL**** , caratterizzate, all’anteriore, da una forma che ricorda i canini di un felino ed al posteriore da luci che ricordano invece “3 artigli” ispirate alle firme luminose del design di Peugeot Automobili. Un’altra ispirazione dalla casa madre: l’iconica griglia a scacchi sullo scudo anteriore.

La gamma

La famiglia di motori Peugeot PowerMotion® Euro 5 è la più potente della gamma e della sua categoria. Il motore 125cc Pulsion, infatti, sviluppa 14,4 CV e una coppia di 12,4 Nm per una potenza massima di 10,6 kW a 8800 giri/min. Pulsion 125 euro 5, sarà disponibile nella rete dei concessionari ufficiali Peugeot Motocycles a partire da ottobre 2022. Prezzo: € 4.999 versione Pulsion Active, franco concessionario.