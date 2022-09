Peugeot Motorcycles torna da protagonista sul mercato italiano

Peugeot Motocycles annuncia il suo rientro sul mercato italiano. L’operazione rappresenta lo snodo cruciale nella strategia di sviluppo del Gruppo nello scenario europeo. La gestione della nuova struttura è affidata alla professionalità ed esperienza di Giovanni Notarbartolo di Furnari nominato Managing Director. Con il suo Team, lavorerà per riportare il Brand del Leone alle posizioni di mercato che gli competono.

Dirigente di alto profilo

Giovanni Furnari, 55 anni, è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Torino. Parla in cinque lingue e lavora da lungo tempo nell’automotive. Ha maturato significative esperienze professionali in Italia e all’Estero (America Latina, Emirati Arabi ed Europa) collaborando con multinazionali di grande livello. Marchi quali FCA (Fiat/Chrysler), Mercedes Benz, Piaggio Group e Quadro Vehicles, ricoprendo incarichi manageriali sempre di maggiore responsabilità.

In Peugeot da due anni

Entrato a far parte di Peugeot Motocycles nel 2020 Giovanni Furnati ha assunto l’incarico di coordinare le attività sul mercato italiano. Inoltre di sviluppare i mercati strategici del centro e sud America, incarico quest’ultimo che continuerà a ricoprire. Dal 1° ottobre 2022 sarà il motore pulsante della nuova struttura italiana. La sua missione sarà quella di rilanciare lo sviluppo di Peugeot Motocycles in Italia, in particolare attraverso il rinnovamento della rete distributiva, dei canali di vendita e dei servizi. Tutto questo per assicurare il raggiungimento di svariati obiettivi strategici. In particolare razionalizzare e aumentare la presenza sul territorio della rete di vendita e post-vendita. Inoltre coordinare il lancio della nuova gamma e rientrare nel mercato B2B. Anche l’elettrico è un obiettivo centrale: Peugeot intende aumentare progressivamente le quote di mercato, sviluppare un portfolio di servizi al fine di creare sempre maggiore valore aggiunto al cliente finale

Il commento di Furnari

Le prime parole del nuovo Direttore: “Sono elettrizzato dall’idea di questa nuova ed entusiasmante sfida, non vedo l’ora di accogliere i nostri clienti ad Eicma per presentare loro i nostri nuovi veicoli; questo è un nuovo inizio, senza precedenti per il Brand, un nuovo capitolo della sua storia e un’occasione di rinnovamento straordinario della presenza di Peugeot Motocycles nel mercato italiano ed europeo”.