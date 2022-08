Perché la MotoGP è tra gli sport più amati dagli italiani

Lo sport è sicuramente una delle passioni collettive che unisce gli italiani, al punto da essere una vera e propria tradizione. Da nord a sud non ci sono distinzioni, lo sport è parte integrante della nostra vita. Che si parli di tifo per la squadra del cuore, di entusiasmo per la Nazionale italiana alle Olimpiadi, oppure di semplice attività motoria, lo sport in Italia è praticato, seguito e amato da chiunque. Secondo i miglioribookmakers.net però, non è solo il calcio lo sport seguito dagli italiani, recentemente nella top five degli sport più seguiti è entrata la MotoGP insieme alla Formula 1.

In questo articolo, scopriremo come mai la MotoGP sia uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani e risponderemo ad una domanda essenziale. E’ solamente merito dello sport in sé o anche merito degli sportivi?

1. Cosa si intende per “Motori”?

2. Come è andata la stagione della MotoGP, post Covid?

3. Quali sono i social legati alla MotoGP?

4. In quali paesi è più seguita la MotoGP?

1. Cosa si intende per “Motori”?

Sotto la dicitura “Motori” incaselliamo sia MotoGP che Formula 1, che sono due sport che vantano una lunga storia. Complici il campione di MotoGP Valentino Rossi, tra i piloti più titolati del motociclismo mondiale, e la Ferrari, scuderia protagonista dei circuiti tricolore, i motori restano senza dubbio tra gli sport preferiti dagli italiani.

2. Come è andata la stagione della MotoGP, post Covid?

Il mondo delle due ruote si è acceso per un’altra incredibile stagione di gare dopo l’emergenza Covid, la copertura televisiva globale del Campionato mondiale MotoGP ha raggiunto nuovi traguardi. Crescendo di anno in anno, ora ci sono più di un centinaio di emittenti e servizi OTT che offrono il meglio della MotoGP agli spettatori di tutto il mondo, passando da 91 a 101 per questa stagione. 26 emittenti in Asia, 59 in Europa, 11 nelle Americhe e 5 in Africa e Oceania raggiungono oltre 400 milioni di persone in tutto il mondo. Si può dire quindi che la MotoGP non è solamente uno sport molto seguito dagli italiani, ma ha fan a livello mondiale.

3. Quali sono i social legati alla MotoGP?

I social media di MotoGP raggiungono e seguono un nuovo crescendo. Infatti più di 22 milioni di persone si tengono aggiornate sulle diverse piattaforme in tutto il mondo. Basti pensare ai 12 milioni di follower su Facebook, un crescente numero di follower Instagram che ha superato i 5 milioni e 2.5 milioni di fan su Twitter, che contribuiscono a un global engagement che ha raggiunto l’enorme totale di 340 milioni. Le oltre 1 miliardo di visualizzazioni video su tutte le piattaforme digitali, aggiunte agli oltre 1 milione di abbonati al canale YouTube di MotoGP mostrano anche l’incredibile presenza online del campionato e dei suoi contenuti.

4. In quali paesi è più seguita la MotoGP?

I due paesi in cui la MotoGP è sicuramente tra gli sport più seguiti sono Italia e Spagna, che da sempre rappresentano un terreno fertile per la MotoGP, e che hanno registrato numeri importanti nella passata stagione. Il Gran Premio di Jerez del 5 maggio scorso, ha fatto segnare il record stagionale con oltre 4.2 milioni di persone davanti alla Tv. Numeri imponenti ma leggermente inferiori, quelli fatti registrare in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello nel 2019 che ha contato più di 4 milioni di telespettatori complessivi (fra Sky e TV8), decisamente superiori ai 1.8 milioni (Sky e Tv8) del Sachsenring. A dimostrazione che lo “zoccolo duro” degli appassionati delle corse a due ruote risiede in Italia e Spagna. Notevolmente in crescita anche l’audience asiatica, dove alcune emittenti televisive di Cina, India, Kazakistan, Thailandia e Macao su tutte, sono da qualche anno broadcaster ufficiali del campionato mondiale di motociclismo.