Perchè accontentarsi delle normali termocoperte a spina?

Oggi Capit Performance è in grado di offrire ad un prezzo incredibile la stessa tecnologia digital di ultima generazione proveniente dalla Formula 1 e dalla MotoGP. Come?

Tecnologia top alla portata di tutti

Finalmente con le termocoperte Suprema Vision potrete scegliere la temperatura ideale per ogni tipo di pneumatico. E ancora più incredibile è la possibilità che avrete di visualizzare l’avanzamento della temperatura direttamente sul vostro pneumatico grazie ad un case indistruttibile spesso solo 10 millimetri. Ma non è tutto! Queste termocoperte sono un piccolo gioiello dell’eccellenza italiana cucito direttamente all’interno della nostra sartoria: un prodotto 100% Made in Italy, altamente tecnologico, compatto e leggero.

Va bene solo per i professionisti?

No. Un altro vantaggio della Suprema Vision è la sua facilità di utilizzo anche per le mani meno esperte. Materiale robusto e morbidezza garantiscono una perfetta vestizione dello pneumatico che non teme confronti. Vi siete mai chieste poi perché non tutte le termocoperte scaldano in modo uniforme? Spesso viene utilizzato una quantità insufficiente di cavo scaldante. Noi utilizziamo numerosi metri di cavo scaldante indistruttibile in Teflon che permettono il raggiungimento di ben 120° C, temperature mai raggiunte fino ad aggi nel mondo racing, in particolare per i pneumatici amatoriali che oggi, invece, richiedono prestazioni identiche a quelle professionali.

Termocoperte personalizzate

Chi ama la propria moto, inoltre, non solo vuole prodotti in grado di offrire prestazioni elevati, ma vuole anche un prodotto personalizzato, unico e inimitabile che Capito Performance è in grado di dare.

Loghi, colori e combinazioni originali in grado di dare l’effetto “WOW”. Capit Performance è l’azienda italiana leader nel mondo per la produzione di termocoperte e accessori per il mondo racing moto e auto. Ogni anno dal suo laboratorio sartoriale vengono confezionate oltre 20000 termocoperte per i migliori team di Formula 1 e MotoGP.

Fornitore ufficiale Ferrari F1

Fino al 2021 è stata fornitore ufficiale del grande Valentino Rossi e ora è fornitore ufficiale di Ferrari. Per informazioni: www.capit.it oppure via mail [email protected]