Novità ’23 da Caberg il nuovo Duke X il casco road apribile made in Italy

Caberg, specialista nella produzione di caschi per il segmento road, si lancia nel 2023 introducendo una delle novità della collezione del prossimo anno. A partire dal mese di gennaio 2023 arriva infatti sul mercato il nuovo DUKE X di Caberg il casco apribile che può vantare un plus importante in termini di sicurezza e comfort grazie all’omologazione ECE 22.06 P/J di cui è provvisto.

Massima sicurezza

Design accattivante, comfort, sicurezza e massima attenzione ai dettagli: queste sono le caratteristiche che fanno del nuovo modello DUKE X Caberg. Il casco è prodotto interamente in Italia ed è stato progettato per continuare il successo dei predecessori DUKE e DUKE. Sono state conservate le scelte stilistiche e tecnologiche in ottemperanza con le prescrizioni tecniche previste dalla nuova omologazione ECE 22.06 P/J tra cui un nuovo sistema di apertura della mentoniera rispetto al modello DUKE II.

Know how Caberg

Il nuovo modello apribile DUKE X, gode di tutto il know how tecnico di Caberg che vanta il primato di aver progettato e prodotto per prima in Italia un casco apribile nel lontano 1992 con il modello “292 unlimited”. Provvisto della doppia omologazione P/J, il modello DUKE X di casa Caberg consente di guidare il proprio mezzo sia in modo integrale sia a mentoniera alzata senza rinunciare alla sicurezza. E’ grazie a un selettore di dimensioni ridotte posizionato sulla sinistra del casco che blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura (posizione J), evitando così spiacevoli inconvenienti come una chiusura accidentale della stessa.

Double Visor Tech

DUKE X è dotato dell’esclusivo sistema Double Visor Tech, una caratteristica tecnica a marchio Caberg. La doppia visiera garantisce infatti maggiore visibilità, comfort e sicurezza alla guida grazie alla presenza della visiera principale unita ad una seconda visiera parasole che può essere utilizzata o meno a seconda delle condizione di luce. Offrendo in questo modo una doppia protezione non solo dai detriti e dal vento ma anche dalla luce, senza la necessità di utilizzare occhiali da sole o di montare diverse tipologie di visiere.

50 anni di leggerezza

La casa bergamasca Caberg, grazie al know-how tecnico maturato in oltre cinquanta anni di esperienza, sa bene quanto sia importante il tema della leggerezza. Chi è abituato ad indossare il casco per molte ore consecutive ricerca un accessorio che riduca al minimo il livello di affaticamento dei muscoli cervicali. Garantendo un feeling di guida ed un comfort fisico massimo. Per questo il modello DUKE X, pesa solo 1550 gr. ca., con una variazione di +/- 50 gr a seconda delle taglie.

Accessori

Duke X è predisposto per montare CABERG PRO SPEAK EVO. L’interfono permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. Il modello DUKE X disponibile a partire da Gennaio 2023 sarà proposto sul mercato in cinque monocolori (nero opaco, nero smart, bianco metallizzato, Blu Yama opaco, Antracite opaco). E anche nella versione grafica DUKE X TOUR nei colori nero opaco/antracite/fuchsia (tg XS-M) e nero opaco/antracite/giallo fluo.