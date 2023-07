NOS presenta NS-9, il casco più eclettico della gamma

Pronto a tutto. Preparati ad esplorare i tuoi limiti con NOS NS-9, il casco più eclettico della Gamma NS-Series.

Il suo frontino ottimizzato aerodinamicamente può essere rimosso per configurare il casco in una delle tre possibili varianti (frontino e visiera – solo frontino – solo visiera) rendendo NOS NS-9 il compagno di strada ideale per qualunque tipo di viaggio.

Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency è stato implementato raddoppiando le prese d’aria installate sulla mentoniera. Grazie agli interni cuciti a mano completamente removibili e personalizzabili, il comfort offerto da NOS NS-9 è assicurato anche sui percorsi più impegnativi.

Quattro differenti combinazioni possibili tra le misure di calotta esterna ed interna assicurano il massimo bilanciamento; due differenti densità di EPS ottimizzano la capacità di assorbimento di un impatto. Cross-Over, Road o Off-Road, fai la tua scelta.

Colore: Mirage Black

Taglia: LA, ME, SM, XX, XS, XL

Modello: Casco NOS NS-9 Dual Sport

Foto: nos-helmets.com