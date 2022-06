Nolangroup, una livrea speciale per festeggiare i suoi 50 anni

Ben 50 anni di storia, un traguardo importante che Nolangroup ha deciso di celebrare con una livrea dedicata, realizzata su quattro modelli iconici. N100-5 PLUS, l’integrale apribile top di gamma a marchio Nolan. N80-8, il nuovo integrale Nolan al vertice della categoria. X-1005 ULTRA CARBON, l’apribile top di gamma X-lite ad alto contenuto di carbonio. X-803 RS ULTRA CARBON, il non plus ultra tra i caschi racing in fibre composite. Caschi che racchiudono mezzo secolo di ricerca ed innovazione, oltre a successi non solo sportivi. Il tutto rigorosamente Made in Italy, o meglio Made in Nolan.

Uno stile al passo coi tempi

Anche il design ha contribuito considerevolmente al successo dell’azienda Italiana. Attualmente è il maggiore produttore di caschi in Europa (400.000 unità all’anno), venduti in oltre 70 Paesi nel mondo. Il reparto “stile” presente all’interno dell’azienda propone da sempre grafiche al passo con i trend del mercato. Una risposta anche alle richieste dei motociclisti più esigenti ed attenti all’estetica del prodotto, oltre ovviamente a sicurezza ed innovazione tecnologica. Le grafiche sviluppate si caratterizzano per gli accostamenti cromatici ricercati, i dettagli color oro e le linee fluide. Il tutto abbinato al logo celebrativo del 50° di Nolagroup, per un compleanno davvero speciale.