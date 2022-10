Nolan aggredisce il mercato e presenta due nuovi modelli

Innovazione e Made in Italy contraddistinguono da sempre l’azienda Nolan. Il maggiore produttore in Europa che quest’anno celebra il mezzo secolo di attività. La produzione annua è salita a 400 mila caschi, interamente realizzati negli stabilimenti di Brembate di Sopra ed esportati in oltre 70 Paesi. Dal 1972, infatti, Nolangroup soddisfa le esigenze dei motociclisti di tutto il mondo, offrendo loro caschi all’avanguardia e dal design innovativo. In occasione del suo 50° compleanno, Nolangroup presenta al mercato delle due ruote i nuovi modelli: X-lite X-552 ULTRA CARBON e Nolan N30-4 nelle varianti XP, TP, VP e T.

X-552 Ultra Carbon

E’ il nuovo integrale adventure di X-lite ad alto contenuto di carbonio. Il suo look off road racchiude un’anima stradale che (grazie anche alle soluzioni tecniche adottate) lo rende il compagno ideale per il motociclista che ama alternare percorsi in strada a tratte sterrate.

Nolan N30-4

Invece il nuovo casco pensato per il commuter urbano. Ideale sia per l’utilizzo motociclistico che scooteristico, così come per i fruitori della nuova mobilità sostenibile, si caratterizza per l’eccellente ventilazione, frutto di anni di ricerche ed in grado di fornire elevato comfort anche alle velocità più basse. Il suo look coniuga un appeal off road alla protezione offerta dalla mentoniera amovibile (nelle varianti XP, TP e VP), mentre lo stile minimalista della versione T lo rende il casco ideale per l’utilizzo in città.

Il bilancio Nolan

L’Azienda bergamasca, infatti, ha chiuso l’anno fiscale 2021/22 con un ulteriore incremento di fatturato pari circa al 7% rispetto al precedente anno, per un totale che si attesta intorno ai 54 milioni di euro (50 milioni nel 2020/21 e 40 milioni del 2019/20). Anche l’EBITDA si conferma stabile per l’anno fiscale appena concluso, vale a dire intorno al 20%.