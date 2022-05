Nelson, la giacca estiva di Bering: il caldo non è più un problema

L’estate è ormai alle porte e le temperature iniziano ad aumentare sempre di più ed è quindi il momento di archiviare le giacche da moto pesanti e pensare a nuovi capi adatti alla stagione. Bering, marchio iconico nel settore automotive e specialista francese di una linea di abbigliamento e accessori per motociclisti, ha ideato NELSON, una giacca estiva adatta alle alte temperature realizzata in tessuto di poliestere con ampi pannelli in rete ventilata per un’ottima traspirazione.

Best seller

La NELSON è il best seller estivo che garantisce comodità e sicurezza grazie alle protezioni ALPHA omologate su spalle e gomiti e PROTECT FLEX, ed anche una confortevole vestibilità. Il capo è inoltre disponibile nelle taglie conformate uomo e donna: Nelson King Size e Lady Nelson Queen Size.

Caratteristiche tecniche

Fibretech 600D; Inserti in rete frontali; Tasca interna; 2 tasche esterne; Patte di chiusura sui polsi; Regolazione vita; Fodera fissa a rete; Protezioni per le spalle CE ALPHA; Protezioni regolabili per i gomiti CE ALPHA. NELSON: Taglia: S – 4XL Colore: nero – grigio – verde. Prezzo: 129.99 euro. LADY NELSON: Taglia: T0 – T6; Colore: nero – grigio – verde. Prezzo: 129.99 euro

Bering, sicurezza e confort

Da oltre 30 anni BERING unisce sicurezza, comfort e stile per proporre prodotti innovativi e dotati di caratteristiche tecniche uniche. Capi e accessori pensati per permettere a ciascun motociclista di vivere pienamente la sua passione per la moto, quale che sia il suo livello: principiante, esperto o persino professionista.

L’ampia gamma proposta consente di soddisfare le richieste dei biker più esigenti che contano sul loro equipaggiamento per sentirsi sicuri in ogni circostanza. Quattro divisioni per quattro stili: Racing, Pulse, Discovery e Metro, così che ogni motociclista possa sempre identificarsi con il marchio. Bering, una linea di prodotti per la moto pensati per qualsiasi condizione, anche la più estrema.