Motul produce olio motore e lubrificanti industriali ad alte prestazioni. Il coinvolgimento dell’azienda francese negli sport motoristici è stato una parte fondamentale dello sviluppo dei suoi prodotti sin dagli anni ’50. I prodotti Motul nascono dalle esperienze in pista ma sono rivolti al consumatore finale.

Il WorldSBK occupa una posizione speciale nella storia del marchio francese poiché Motul è lo sponsor principale del campionato dal 2016. La collaborazione è stata estesa fino al 2023. Motul supporta anche vari team nel paddock del WorldSBK come i Team HRC e MV Agusta Reparto Corse.

Motul e Dorna WSBK Organization (DWO) hanno una partnership a 360° e il lancio con del nuovo olio motore 300V² 0W-30 Superbike è uno dei risultati di questa collaborazione. Questo co-branding non solo è sinonimo di prestazione, ma simboleggia anche lo strettissimo rapporto, di lunga data, fra Motul e il Campionato Mondiale FIM Superbike.

Dalle corse alla strada

“Motul e WorldSBK hanno unito le forze per mettere a disposizione degli appassionati un olio in linea con le immagini di entrambi i marchi: passione ed entusiasmo” sottolinea Fabrizio D’Ottavi, Group Powersports e Communication Manager di Motul. “L’obiettivo di Motul è quello di migliorare prestazioni e affidabilità con il nuovo olio motore 300V² WSBK 0W-30. L’utilizzo di questo prodotto consente di aumentare le prestazioni delle moto sportive fino 2,5%. L’intento è quello di permettere a qualsiasi motociclista di vivere le stesse sensazioni dei piloti del WorldSBK.”

“Associare il WorldSBK con il nuovo olio motore Motul 300V² 0W-30 è un’opportunità unica per il Campionato” è l’opinione di Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing department. “Motul è un partner chiave del campionato e questo nuovo prodotto si inserisce perfettamente nella “Motul SBK Experience” dedicata ai fan che stiamo proponendo insieme dal 2016″.

Scopri il nuovo Olio 300V² 0W-30

Dal 1971, Motul produce oli motore di alta qualità specificamente progettati per le corse e nel 2022 l’azienda francese ha lanciato il suo nuovo olio motore 300V² 0W-30 co-branded con il nome Superbike. Il nuovo prodotto è già stato testat dai migliori team ufficiali, il che lo rende una scelta ottimale per gli appassionati del WorldSBK sia per l’utilizzo su strada che in pista. Il nuovo olio motore 300V² 0W-30 alza il livello delle prestazioni della propria moto. E’ stato specificamente sviluppato per offrire la massima potenza e un migliore controllo della frizione con un’eccezionale protezione del motore e del cambio durante l’utilizzo nelle condizioni più spinte. Aumento della coppia motrice, miglioramento del funzionamento della frizione, sia a carter secco che in bagno d’olio, e una migliore protezione del motore: queste sono le principali peculiarità del prodotto. La riduzione degli attriti assicura anche riduzione del consumo di carburante.

Questo olio motore è stato formulato utilizzando basi rinnovabili ed è composto da materie prime meno fossili; ciò consente una riduzione dell’impronta di carbonio del 25% durante il processo di produzione. Tuttavia, sostenibilità non significa prestazioni compromesse. Motul è riuscita a far rendere l’olio lubrificante meglio che mai.