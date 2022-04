Motrom Nomad 125 la sport naked debutta sul mercato italiano

Motron Motorcycles (brand del Gruppo KSR) lancia sul mercato italiano la nuova Nomad: sport naked da 125 cc, caratterizzata da un design accattivante e da un look sportivo. Motron Nomad, grazie alla cifra stilistica, ai contenuti tecnici e al prezzo contenuto di 3.399€, rappresenta la scelta ideale per le nuove generazioni di motociclisti, cresciuti con il sogno delle sport naked dalle grandi cilindrate. La 125 con la sua potenza di 9.5 kW si rivolge infatti a un ampio range di appassionati delle due ruote, anche neopatentati.

Le caratteristiche tecniche



La “piccola” di Krems è dotata di un motore Euro 5 monocilindrico da 125cc, 4V, raffreddamento ad acqua, una coppia di 10.5 Nm a 5.500 giri e una trasmissione a 6 rapporti. Non solo le caratteristiche del motore la rendono una sport naked pura, ma anche il design accattivante e la componentistica di cui è dotata. La nuova Nomad 125 è infatti equipaggiata con cerchi “ultralight” in alluminio da 10 razze, gruppi ottici e indicatori direzionali LED e uno scarico “under bone”.



Il look sofisticato e sportivo della Nomad è impreziosito dal fanale anteriore dalla suggestiva forma a diamante. La funzionalità ed estetica sono combinate anche al centro del manubrio, dove è alloggiato un ampio display LED ad alta visibilità. Nomad è disponibile in 3 livree (Night black, Graphite grey, Glacier white). Sono caratterizzate da colorazioni cool e di impatto, in linea con il linguaggio visivo Motron.

Seduta bassa

Motron Nomad 125 ha una seduta bassa (780 mm) che rende la guida sportiva, ma allo stesso tempo confortevole. Ad esaltarne l’agilità della sport naked austriaca un passo di 1.375 mm e il peso a secco di 150 kg. La Nomad vanta una dinamica equilibrata, è scattante in curva e stabile in rettilineo, adatta agli spostamenti urbani o alle gite fuoriporta.



Il sistema frenante della Motron Nomad è dotato di un disco anteriore con due pistoncini da 25 mm e un disco flottante da 265 mm. Il disco posteriore invece ha un singolo pistoncino da 27 mm e un disco flottante da 240 mm. Ammortizzazione: la corsa della forcella anteriore di 110 mm si abbina al meglio con l’ammortizzatore posteriore centrale con una corsa di 39 mm.