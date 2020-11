MotoGP eSport: Adrian Montenegro mette la firma sul 3° round

Adrian Montenegro domina il terzo round del MotoGP eSport con una doppia vittoria di forza, ipotecando la vittoria del campionato del mondo.

Siamo giunti nella seconda metà della stagione MotoGP eSport Global Series, con un dominio netto dei fratelli Montenegro. I due eRiders infatti finora hanno monopolizzato il gradino più alto del podio: tre vittorie ed un secondo posto per Adrian, una vittoria per Cristian. Anche il terzo appuntamento (prima manche al Misano World Circuit, la seconda a Phillip Island) non è stato diverso, con Williams_Adrian in pieno controllo in entrambe le gare davanti a Williams_Cristian. In attesa del 4° ed ultimo round dell’anno, che decreterà il campione 2020, vediamo com’è andata.

Dominio Montenegro

Scatta dalla pole Adrian Montenegro, per meno di due decimi davanti a Cristian, completa la prima fila Andrea Saveri. Allo spegnimento dei semafori scattano subito forte i fratelli Montenegro, seguiti da Lorenzo Daretti (trastevere73) ed Andrea Severi (AndrewZh). Quest’ultimo però tocca leggermente l’eRider di Yamaha Racing, finendo a terra e compromettendo la sua gara. Adrian Montenegro aumenta con costanza la distanza dal fratello Cristian, che ci prova invano fino alla fine della gara. Arriva il quarto successo di questo 2020 per Williams_Adrian. Solida terza posizione per Santiago Marin (EleGhosT555) alla guida della virtuale RS-GP del Team Aprilia Racing eSports, braccato fino agli ultimi metri dalla KTM Tech3 di Juan Antonio Nuñez (Juan_nh16). Grande lotta per la quinta posizione fra Mulkanarizky Kane (Sanshoqueen) e Davide Gallina, con il portacolori Pramac Racing che non riesce ad avere la meglio sull’indonesiano di casa Petronas SRT. Chiudono attardati rispettivamente in nona e decima posizione Daretti e Saveri, anch’egli scivolato nel corso del primo giro alla curva della Quercia.

Williams_Adrian insaziabile

Qualifiche sempre nel segno dei fratelli Montenegro: seconda pole per Adrian, ma Cristian lo marca da vicinissimo, concedendogli appena 78 millesimi di vantaggio. Cerca il riscatto Trastevere73 dopo Gara 1, completando la prima fila. Al via Adrian mantiene la prima posizione, con Cristian che lo marca sempre da vicino, mentre cade ancora Saveri, compromettendo anche questa seconda gara. Trastevere73 si accatta alla coda dei due fratelli per non fargli scappare: rimane molto vicino, ma senza mai riuscire ad attaccarli. Vince ancora dunque Adrian Montenegro, seguito da Cristian e da Lorenzo Daretti in terza posizione. Ottima quarta posizione per Santiago Marin (EleGhosT555) che chiude davanti all’australiano del team Avintia Christopher Telep (MrTftw), alla sua miglior gara in stagione proprio nel eGP di casa. Sesta posizione per Davide Gallina, in costante crescita in questa seconda parte di stagione. Disastro invece per Andrea Saveri (AndrewZh), che come detto scivola per una seconda volta e taglia il traguardo in decima posizione.