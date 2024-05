MotoGP Catalunya 2024: favoriti e outsider

Riprende il Motomondiale, il prossimo week end si torna in pista nel Circuit de Barcelona-Catalunya. In vetta alla classifica MotoGP i primi posti sono tutti occupati dalla Ducati. Sarà così anche in Spagna o ci saranno sorprese? Guardando i numeri più da vicino, appare evidente che i distacchi in graduatoria sono facilmente colmabili anche da chi si trova attualmente nelle retrovie. È un mondiale d’altronde ancora molto lungo che permetterà a diversi piloti di poter rientrare nella lotta per il titolo iridato.

Jorge Martin è al momento il principale indiziato al successo in Catalunya nelle scommesse online. Infatti, lo spagnolo della Ducati guida la classifica con 80 punti, una vittoria e due podi stagionali finora nelle prime cinque tappe stagionali. È considerato il favorito numero uno a Barcellona. Per i bookmakers la corsa del prossimo week end si adatta anche alle caratteristiche di un altro ducatista, ovvero Marc Marquez. Per lui sinora nessuna vittoria e niente podi, l’appuntamento però del fine settimana potrebbe rappresentare una svolta ed una buona occasione di riscatto.

Il campione del mondo in carica, Bagnaia, sempre su Ducati, viene indicato come il terzo favorito della corsa. Un successo ed un podio in stagione, Pecco ha le qualità per competere con i migliori e provare a centrare una vittoria che lo proietterebbe nei piani alti della classifica.

Il trio di piloti designati sono i principali indiziati alla vittoria per la tappa di Barcellona, tutti gli altri appaiono più indietro, almeno sulla carta. Tra i possibili outsider, troviamo Enea Bastianini. Il pilota di Rimini finora non ha mai vinto in stagione, è stato però abile nel centrare due podi che lo collocano in seconda posizione nella classifica iridata della MotoGP 2024, dietro soltanto a Jorge Martin.

Alle spalle dell’italiano, possibile sorpresa da tenere d’occhio per qualità, forma ed esperienza, Maverick Vinales su Aprilia. Per lui un successo ed un podio in stagione che gli valgono il terzo posto nella classifica mondiale. Tra gli outsider anche Pedro Acosta su KTM, due podi in stagione, quarto nel ranking generale di MotoGP.

Più staccati tutti gli altri, da Brad Binder ad Aleix Espargaro, piloti che difficilmente riusciranno a competere per il successo, anche se non sono assolutamente da sottovalutare. Il MotoGP sarà trasmesso in diretta e streaming a partire dalle prove di venerdì 24 maggio.