MotoGP, BMW M2 safety car: bolide da 460 CV per i 25 anni di partnership

BMW prosegue la partnership con Dorna Sports che risale al 1999. In occasione della prima tappa MotoGP ’23 a Portimao debutterà la nuova safety car BMW M2, per celebrare i 25 anni di collaborazione nel Motomondiale. La nuova M2 presentata al pubblico lo scorso anno costituisce la base della safety car, ereditandone il motore 6 cilindri TwinPower da 460 CV. Subisce alcune modifiche per ottimizzarla in vista del suo impegno di sicurezza, soprattutto in condizioni climatiche critiche.

La BMW M2 MotoGP safety car aggiunge un roll bar, sedili RECARO, cinture di sicurezza da corsa a 6 punti, l’estintore, la barra del tetto e le luci abbinate. La safety car riceve anche alcune componenti M-Performance: un sistema di scarico diverso, telaio modificato, calotte degli specchietti retrovisori esterni in carbonio, diffusore e alettone posteriore.

BMW protagonista in MotoGP

Saranno 21 gli appuntamenti in calendario, 42 le gare previste per la classe MotoGP con l’introduzione delle Sprint Race, oltre alle qualifiche e ai turni di prove libere. Ci sarà un bel lavoro da fare per questa safety car dal carattere prettamente sportivo e dotata di tecnologie di ultima generazione. Oltre alla nuova M2, la flotta Bmw 2023 comprende anche molte altri modelli M ufficiali, auto mediche e di sicurezza e motociclette di sicurezza BMW M1000 RR. Anche quest’anno il miglior pilota delle qualifiche MotoGP, che sarò leader nella speciale classifica Bmw M Award, verrà premiato con una vettura dell’Elica. L’anno scorso ad aggiudicarsi la BMW M3 Competition Touring xDrive è stato il campione del mondo Pecco Bagnaia.

“Siamo lieti di unirci a Bmw M per celebrare nel 2023 il primo quarto di secolo della nostra collaborazione – ha affermato il Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta -. In Bmw M abbiamo avuto un partner fedele al nostro fianco per 25 anni, un partner con il quale abbiamo collaborato con successo in molti ambiti diversi. E siamo molto orgogliosi di questo lungo sodalizio che non si ferma mai e che ogni anno dà un nuovo slancio“.

