Mission to Africa, mercoledi 21/09 la serata benefica di Ciapa La Moto

Dalla voglia di aiutare gli altri nasce l’idea di organizzare una grande festa. Il 21 settembre, Giornata Internazionale della Pace, il mondo della moto incontra di nuovo la solidarietà. Ciapa la Moto, spazio ormai notissimo a Milano, organizza una bella seria per per tutti all’insegna del buonumore e dell’allegria.

Oltre ai famosi panini accompagnati dall’ottima birra di Giamba, il 21 settembre si terrà una grande pesca di beneficienza. In palio oltre cento capi di abbigliamento donati dal negozio Solo Caschi di via Colletta a Milano. Il motivo di questa ricca pesca di beneficienza? Semplice! Contribuire a finanziare il progetto umanitario Drive4Aid – Mission to Africa che vedrà coinvolte la Multipla rosa del team “le Ciapine” e un’ambulanza del TEAM UP. Appuntamento fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre viaggeranno dall’Italia al Senegal attraversando Marocco, Sahara Occidentale e Mauritania.

Le due vetture saranno donate alla cooperativa sociale femminile Le Leonesse e al villaggio di Toubacouta, entrambi in Senegal, quasi al confine con il Gambia. Un progetto gestito e promosso dalla ONG Bambini nel Deserto ONLUS di Modena del presidente Luca Iotti da tempo amico di Ciapa La Moto. Vi aspettiamo il 21 settembre, dalle ore 20:00, in via Gardone 22, Milano per condividere con voi questa serata di spensieratezza. Ci divertiamo dando una mano per questa ennesima avventura di solidarietà.