Misano Circuit: I programmi 2020 tra MotoGP, WSBK, CEV e molto altro

Presentati al MBE i programmi 2020 per il Misano World Circuit. Tra questi gli eventi MotoGP, WSBK, ma anche CIV e CEV, oltre a promozioni sui biglietti.

Tappe in campionati di livello internazionale e non, sconti sui biglietti, nuove sponsorizzazioni. Nella seconda giornata del Motor Bike Expo è stato presentato il calendario degli eventi al Misano World Circuit, con alcune novità in programma per il 2020. Su tutte il round extra-iberico del CEV, che per la prima volta approda nella nostra penisola, ma anche MWC che diventa sponsor di SIC58 Squadra Corse nel Motomondiale. Il logo sarà presente per tutta la stagione sulle carene delle moto. All’evento odierno hanno preso parte anche i piloti Michele Pirro, Matteo Ferrari, Samuele Cavalieri, Niccolò Antonelli, Mattia Casadei. A seguire anche le promozioni sui biglietti.

RIDER’S LAND

Il managing director Andrea Albani ha anche ricordato l’obiettivo raggiunto nel triennio. Ovvero consolidare quella che è ad oggi la bandiera della Riders’ Land, la texture ideata dal designer Aldo Drudi. Negli anni ha prima debuttato in alcune vie di fuga del tracciato, per poi definire la sua brand identity nel 2019 ed irradiarsi sul territorio col progetto #Rideoncolors. Un obiettivo, tra attività sportiva ed industria turistica, che vale oltre 160 milioni di euro di indotto economico e oltre 182.000 presenze turistiche. Da metà novembre poi il circuito ha visto l’avvio dei lavori previsti dal piano industriale messo a punto per consolidarlo nell’élite dei circuiti mondiali. Il primo step dei lavori prevede per settembre 2020 l’aumento del numero dei box, il restyling del podio e utilizzo parziale degli spazi sovrastanti le nuove strutture.

CIV, WSBK, MOTOGP, LA NOVITA’ CEV

La stagione sportiva in sé invece si avvierà il 25 e 26 aprile con la tappa d’apertura dell’ELF CIV 2020, che tornerà a MWC anche il 25 e 26 luglio). All’ELF CIV 2020 il 26 aprile debutterà l’European Women’s Cup, campionato patrocinato dalla FMI nel quale gareggeranno solo donne. Confermate le date dei due mondiali di motociclismo: dal 12 al 14 giugno il Motul WorldSBK e dall’11 al 13 settembre il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. Per la MotoGP, Misano ospiterà sabato 12 settembre anche l’unica gara del CEV Moto3 fuori dalla Spagna. Un riconoscimento prestigioso che arricchisce ulteriormente le giornate in pista, dove tornerà anche la MotoE con due gare.

PROMOZIONI ATTIVE

Sono numerose e convenienti le promozioni programmate per le prevendite di questi mesi, riservate a chi vorrà risparmiare e non perdersi i grandi eventi. Sul circuito TicketOne e sul sito misanocircuit.com sono ancora disponibili biglietti per la prima tranche di sconti del 25% in tutti i settori del circuito per assistere alla MotoGP, valida fino al 29 febbraio 2020. Si aggiungono numerose promozioni, fra le quali l’occasione della proposta ‘Un biglietto, due mondiali’. MWC è fra i sette circuiti nel mondo ad ospitare entrambe le corse iridate ed offre l’opportunità di assicurarsi l’accesso sia a WorldSBK che MotoGP. Tutto ad un prezzo super vantaggioso di 95 Euro, una promozione valida fino al 10 febbraio 2020. Tutte le info sono disponibili online al sito www.misanocircuit.com

KISS MISANO 2020

Si è chiuso con un bilancio molto positivo il 2019 di KISS Misano, il programma che guarda alla sostenibilità ambientale. Un modo per programmare eventi sempre meno impattanti all’interno di una struttura a sua volta sempre più integrata nel territorio. La raccolta differenziata in circuito è stata del 35%, con dati in continua crescita per quanto riguarda i singoli materiali. Quasi 1900 i pasti garantiti dal recupero delle eccedenze alimentari, centinaia le persone coinvolte dalle pit walk solidali riservate in corsia box alle associazioni del terso settore. Per il 2020, Misano World Circuit si doterà di scooter elettrici per gli spostamenti interni dei propri addetti, oltre alla dotazione di una Smart elettrica.

VISIT MISANO CIRCUIT RADDOPPIA LE DATE

Il 2019 si chiude con il successo del progetto Visit Misano Circuit, il programma che offre l’opportunità di visitare il circuito intitolato a Marco Simoncelli. Una possibilità, in partnership con Fondazione AMisano, pensata per tutti gli appassionati e i turisti che arrivano a Misano Adriatico e sulla Riviera di Rimini. Le 12 date programmate sono andate sold out in poco tempo e per il 2020 è stato programmato di estendere a 22 le giornate dedicate alla proposta di una visita guidata dell’impianto che si conclude con un giro di pista con e-bike, a queste si aggiungeranno alcune date speciali in cui si potrà pedalare insieme a personaggi dello sport.