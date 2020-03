Mat Mladin, ex campione AMA Superbike, arrestato per violenza su minore

Il sette volte campione AMA Superbike Mat Mladin è stato arrestato. Le accuse sono pesanti: violenza su un minore di nemmeno 10 anni.

Mat Mladin è nei guai. Il sette volte campione AMA Superbike è finito dietro le sbarre in Australia con quattro diverse accuse, tutte riguardanti reati verso un minore. Lo riporta nella giornata odierna il Daily Telegraph, il più grande giornale australiano.

Secondo una prima accusa Mladin, 48 anni, avrebbe avuto rapporti sessuali con un bambino di età inferiore ai 10 anni. A questo si aggiungono una doppia accusa per l’intenzionalità dell’atto, per finire con l’aver incitato intenzionalmente un bambino così piccolo a compiere un atto del genere.

Mat Mladin è stato preso in custodia il 13 marzo, trascorrendo qualche giorno in carcere. In seguito è stata pagata una cauzione di 50.000 dollari, oltre al ritiro del passaporto. La questione viene gestita dalla Corte Locale di Campbelltown, in New South Wales.