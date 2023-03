KappaMoto rende ancora più glamour l’iconica Vespa

KappaMoto presenta una linea di morbide progettate per “vestire” lo scooter più amato di sempre. La collezione include quattro varianti di borse da tunnel, due modelli Spare Bag e due borselli. Oltre al design fresco e metropolitano, la gamma offre una serie di utili dettagli tecnici, tra cui scomparti interni, tracolle regolabili e maniglie per il trasporto a mano. Adatte all’uso quotidiano in città, queste borse sono dotate di sistemi di aggancio/sgancio pratici e veloci.

Tra le novità 2023 firmate Kappamoto, cattura l’attenzione una linea di borse soffici dedicata alla Vespa Piaggio, scooter dal sapore vintage e intramontabile, da decenni simbolo del Made in Italy nel mondo.

Attualmente la collezione comprende 4 modelli, ognuno dei quali disponibile in duplice versione, che si differenziano per materiali utilizzati e dettagli estetici. Pensate per adattarsi al telaio e agli spazi dello scooter, queste borse presentano una forma particolarmente ergonomica e sagomata. Di seguito le info tecniche.

Quanto costano?

Borsa da tunnel da 14,5 litri. Modello dotato di fondo termoformato e 4 potenti magneti, che ne permettono il perfetto fissaggio nell’alloggiamento tra le gambe lasciando ampia libertà di movimento durante la guida. La dotazione tecnica di serie comprende tracolla regolabile per il trasporto a spalla, chiusura con zip, stampa riflettente e una comoda tasca interna. La borsa è disponibile in due versioni estetiche: VPD01 in Poly 600D, tessuto tecnico resistente ad umidità e abrasione e VPD02, in elegante PU leather con dettagli grafici a contrasto. Prezzi al pubblico: VPD01: 169,00 euro; VPD02: 189,00 euro

Le alternative

Borsa “Rugby” da tunnel, con comoda apertura superiore e capacità interna pari a 14,5 litri. La caratteristica forma ovale permette il posizionamento fronte marcia adattandosi perfettamente al tunnel del veicolo, senza intralciare le gambe del conducente. Il sistema di aggancio si avvale in questo caso di due alette magnetiche che vanno ad “abbracciare” la carena del veicolo. La ricca dotazione tecnica di serie comprende due tasche laterali dotate di zip (come la chiusura) + una tasca interna, tracolla regolabile per il trasporto a spalla, maniglia per il trasporto a mano e stampa con elementi riflettenti. Anche questo modello, come il precedente, è proposto nelle due versioni: Poly 600D (VPR01) e PU Leather con grafiche a contrasto (VPR02). Prezzo: VPR01: 129,00 euro; VPR02: 149,00 euro

La borsa…di scorta

Questa Spare Bag, richiama con la sua forma tondeggiante la gomma di scorta. Nasce per essere fissata al portapacchi tubolare della VESPA, tramite cinghie regolabili a strap. Internamente offre uno spazio di 10 litri ed è realizzata, come le precedenti, in doppia versione: in materiale Poly 600D (VPS01) e in elegante PU Leather (VPS02) La dotazione di serie comprende tracolla regolabile, due comode tasche interne, chiusura con zip e stampa con elementi riflettenti. Prezzo: VPS01: 94,00 euro; VPS02: 114,00 euro

La versatile

Versatile sia in sella che per il trasporto a mano – grazie alla presenza di una comoda tracolla regolabile – questo borsello con capacità di 4 litri è dotato di numerose tasche esterne e scomparti, utili a riporre tanti piccoli oggetti di uso quotidiano. I due magneti posizionati posteriormente permettono di assicurarlo alla carena dello scooter durante la guida. Come per gli altri modelli di questa linea, il borsello è proposto in duplice versione: in materiale Poly 600D (VPT01) è in PU leather (VPT02).

Prezzi: VPT01: 59,00 euro; VPT02: 74,00 euro