Imola diventa capitale dell’elettrico con Go Smart Go Green

In un clima di grande entusiasmo per la conferma del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1 che si correrà all’Enzo e Dino Ferrari il 21 maggio 2023, è stato presentato il progetto Go Smart Go Green. Nel week end in corso questo evento trasformerà la piccola città emiliana e il suo celebre autodromo in un laboratorio a cielo aperto della transizione verso la mobilità elettrica.

Un’idea del vulcanico Gianluca Nannelli

Il progetto Go Smart Go Green nasce per volontà di Motus E, la prima associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti d’opinione, con il supporto della MotorValley, del Comune di Imola e naturalmente dell’Autodromo. L’idea però non è di un guru della sostenibilità, ma di un pilota della generazione di fenomeni del motociclismo italiano, il fiorentino Gianluca Nannelli, che è stato tra i migliori interpreti azzurro nella Supersport iridata negli anni 2000. “Imola è stata il teatro di alcune delle mie più belle prestazioni sportive” ha spiegato Nannelli.

Cosa c’è da vedere…e da fare!

“Sono molto legato a questa citta e ho pensato che fosse il territorio ideale dove ubicare questo evento, che per il momento è biennale” spiega Nannelli. “L’intento è aiutare i giovani e i cittadini a formarsi sull’utilizzo dei veicoli elettrici, che richiedono una tecnica e un approccio totalmente diversi. Le attività sono rivolte a tutti, ma puntiamo principalmente ad educare all’uso dei veicoli elettrici i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni con corsi di guida sicura cross, e-bike, moto elettriche e monopattini, in due epicentri, la centralissima Piazza Matteotti e l’Autodromo”.

La soddisfazione di Giancarlo Minardi

Molto soddisfatto anche il presidente dell’Autodromo Giancarlo Minardi. “La conferma che il GP di Formula1 dell’Emilia Romagna si correrà anche nel 2023 è un risultato straordinario. Premia i grandi sforzi che abbiamo fatto per riportare qui la F1, durante la pandemia. Sembrava che per noi non ci fosse più spazio, ma non era così. Adesso vogliamo costruire la e-MotorValley, il mondo sta andando in questa direzione. Dal 2026 le monoposto di F1 aumenteranno la propria potenza elettrica da 120 a 350 Kw che equivalgono a circa 476 cavalli. Il progetto Go Smart Go Green è sia pedagogico che tecnico e sportivo, per questo lo abbiamo sposato con grande entusiasmo. Invito tutti i cittadini a venire in autodromo per partecipare a tutte le attività con auto e moto elettriche che abbiamo organizzato per loro. Avranno l’aiuto dei migliori tecnici e istruttorie delle Case e industrie che ci supportano”.

Il programma molto ricco e articolato è pubblicato sul sito Go Smart Go Green e sulle pagine Facebook e Instagram dell’iniziativa.