Il brivido romba anche online: i videogiochi ispirati alle due ruote in pista

Il vento che soffia contro il viso, l’asfalto che scorre veloce sotto le ruote: è il grande senso di libertà che si prova solo quando si è in sella a una moto con cui sfrecciare. Dal rumore al motore, è proprio sulla pista che nasce il brivido, scintilla che si accende dalla combinazione elettrica di adrenalina, libertà e velocità.

Il fascino delle moto per gli italiani

Resistere al fascino delle moto non è per niente semplice. Il mondo intero vanta grandi numeri di appassionati di moto: da semplici curiosi ai motociclisti veri e propri agli aspiranti tali; bikerse ammiratori dei motori a due ruoteabitano ogni parte del Pianeta. Al giorno d’oggi è davvero difficile incontrare persone che rinuncerebbero a viaggiare in sella: sin dalla sua nascita, la moto continua ad affascinare gran parte della popolazione mondiale.

Tra i grandi appassionati di moto ci sono anche gli italiani. A confermarlo è uno studio condotto da Stetoscopio: si parla di almeno il 52% della popolazione italiana, stando ai dati rilasciati dalla ricerca “Il sentire degli assicurati italiani.” In breve, anche la nostra comunità nazionale fa fatica a resistere al fascino ribelle e libero della moto. Secondo le stime ufficiali, gli italiani girano in sella non solo per hobby o puro divertimento, ma soprattutto per evitare il traffico. Le due ruote sono agili e veloci: consentono di arrivare prima a destinazione evitando lunghe code.

Le due ruote anche nei videogiochi

La passione che si riscontra in tutto il mondo nei confronti delle moto non si limita a quelle da strada, ma si estende anche nel settore dell’intrattenimento virtuale con videogiochi e giochi online sempre più all’avanguardia. Da sempre amate da giovani e adulti, le attività ludiche hanno registrato una crescita esponenziale degli incassi durante il periodo della pandemia, anche a causa del fatto che le persone si sono ritrovate a dover passare molto tempo in casa. Si stima che questo settore sia cresciuto del 39% nel 2020 e del 43% nel 2021.

Tra i principali videogiochi a tema moto attualmente disponibili sul mercato vi sono l’intramontabile MotoGP 19, ma non solo: Ride 3, Road Redemption, MXGP 2019, Trials Rising e TT Isle of Man – Ride on the Edge. La lista dei videogames a due ruote è davvero lunga; infinita se si guarda anche alle novità del gioco online. Al momento la sella esplora anche la pista del settore del gaming con giochi online di slot machine a tema racing. Tra questi si menzionano Road Cash, Bikers Gang, Easy Rider, Reel Thunder e Bike Mania.

Giochi sempre più immersivi

Non è solo la pandemia ad aver spinto sempre più persone a provare i giochi online. Se i numeri sono aumentati è anche merito alle recenti innovazioni di grafiche e design di gioco (nel mondo dei videogiochi e del gioco online); o, ancora, a stimoli all’attività di gioco (nell’iGaming) attraverso depositi gratuiti offerti all’utente dalle piattaforme stesse, in particolare le più avanzate e recensite da domini specifici come https://wisecasino.net/. Oltre alla spinta delle nuove tecnologie e delle iniziative di incentivazione, l’esperienza di gioco vanta un grande pubblico anche grazie all’accessibilità delle risorse.

Internet consente di vivere giochi sempre più unici ed immersivi attraverso servizi di fruizione davvero semplici e intuitivi. Il divertimento, con le sue grafiche accattivanti e atmosfere suggestive, è aperto a tutti.

Foto Pixabay