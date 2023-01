I 10 migliori videogiochi di corse motociclistiche

Se stai cercando titoli motociclistici, questo è il tuo giorno fortunato. In questo elenco, infatti ti presentiamo dieci titoli di videogiochi motociclistici. Questi sono solo alcuni dei migliori giochi disponibili, infatti ne esistono davvero tantissimi, tutti accomunati dal fatto di essere distribuiti e quindi giocabili anche in Italia.

I migliori 10 videogiochi di moto

Qui trovi il nostro elenco e a seguire una breve descrizione:

MXGP 2021

Molti giocatori di MXGP 2021 hanno notato che in questa recente edizione i comandi sono molto migliorati rispetto alla versione precedente. Inoltre, qui gli appassionati possono creare tracciati personalizzati, personalizzare il proprio pilota con oltre 100 marchi e sfidarsi con amici o sconosciuti tramite la modalità multiplayer online. Se il realismo è quello che cerchi, non indugiare oltre e monta in sella qui.

The Crew 2

The Crew 2 è un gioco di corse piuttosto divertente. Ubisoft ha infatti realizzato un gioco dove gli Stati Uniti sono diventati un’esperienza di videogioco di corse completa. Di conseguenza, i giocatori si impegnano qui a correre attraverso diversi tipi di terreni per raggiungere alcuni dei luoghi più iconici degli USA. Questo videogame non si limita alle corse motociclistiche, infatti qui si può guidare di tutto: auto, aerei e barche comprese.

Monster Energy Supercross 4

La serie Monster Energy Supercross – The Official Videogame è in circolazione da un bel po’ di tempo, sviluppata dal team di Milestone srl, nome che ricorre spesso in questo elenco. In questo caso parliamo di un gioco di corse in moto in stile simulazione basato sul Monster Energy AMA Supercross Championship. Al suo interno trovi di undici stadi e diciassette piste da percorrere.

Road Redemption

Road Rash è forse uno dei videogiochi di corse motociclistiche più famoso di sempre. Se non lo conosci ti diciamo che si trattava di un arcade dove i giocatori sfrecciavano lungo la strada sulla loro moto e avevano a loro disposizione per battere la concorrenza armi, pugni e calci. Ora, anni dopo, abbiamo un suo erede spirituale. Ovviamente, tutto è stato aggiornato e il divertimento è garantito da un nuovo elenco di armi da utilizzare per vincere la corsa.

Grand Theft Auto V

Questo non è un vero e proprio gioco di moto, ma anche un gioco di moto. Sviluppato dal team di Rockstar Games è ormai uno dei migliori videogiochi di sempre, un vero e proprio successo di pubblico e di critica. Viene inserito in questo elenco perché al suo interno, durante tutto l’arco narrativo, puoi andare in giro in motocicletta per esplorare il suo immenso open world, avendo a disposizione una vasta gamma di motociclette tra cui scegliere.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Se sei un fan degli eventi motociclistici allora potresti già conoscere molto bene il TT Isle of Man. Questo è un vero e proprio evento a cui partecipano abili corridori provenienti da tutto il mondo per affrontare la Snaefell Mountain, un percorso che puoi facilmente guardare in questo momento attraverso innumerevoli video di YouTube. Si sviluppa in un tortuoso seguirsi di strade e curve strette pericolosissime che mettono alla prova i centauri più esperti. Il gioco in questione ripropone proprio questa avventura.

Superbikes

Questo gioco online è una slot che permette agli appassionati del gioco d’azzardo online di godersi un’esperienza motociclistica su una Slot tridimensionali con 5 rulli e 25 linee di pagamento. Gli appassionati delle due ruote avranno modo di ritrovare tanti simboli a loro cari, come ad esempio il 46 di Valentino Rossi. Il legame tra videogiochi e casinò online, come questo specifico caso dimostra, è molto stretto e sono davvero tanti gli appassionati in comune pronti a divertirsi dietro il rombo di un motore virtuale o dietro al rollio digitale delle slot.

Days Gone

Questo è un titolo che è stato rilasciato per la prima volta nel 2019 per PlayStation 4. In questo gioco, siamo stati catapultati in un mondo che entrava in un’apocalisse di zombi con l’umanità che si divideva in piccole fazioni.

Qui siamo chiamati a vestire i panni di Deacon St. John, un ex motociclista fuorilegge che ha perso al culmine dell’apocalisse sua moglie e, proprio in seguito a questo dramma, vive come un vagabondo. Deacon trascorre la maggior parte dei suoi giorni facendo lavori saltuari per le località delle fazioni vicine per guadagnare e guida una moto per sopravvivere all’orda zombie.

Ride 4

Affrontiamo ora una serie molto popolare tra gli appassionati di videogiochi di moto e anche questa è stata sviluppata dal team di Milestone srl. Ride 4 ha sicuramente una curva di apprendimento un po’ dura da superare, ma dopo che avrai preso la necessaria confidenza coni comandi non mollerai questo gioco per un bel po’.

MotoGP 21

Anche questo è un prodotto del team di sviluppatori di Milestone srl. Questo è il gioco ufficiale del campionato di MotoGP . Devi sapere che si tratta di una simulazione molto divertente che si avvicina tantissimo alle esperienze arcade.

Conclusione

A questo punto vogliamo cogliere l’occasione per salutare Valeria, esperta di casinò online e videogiochi, in attesa di un suo nuovo contributo. Qui ti abbiamo presentato una selezione di giochi motociclistici, elenco che potrebbe essere aggiornato vista la continua uscita di titoli. Continua a seguirci per essere aggiornato.