Horizon Automotive, mobilty hub specializzata nel noleggio lunga durata, annuncia un importante ingresso nella società. Stefania Giorgioni è la nuova PR & Communication Manager. Avrà il compito di gestire le pubbliche relazioni e la pianificazione media, con un particolare focus sulla comunicazione del nuovo canale Marketplace Horizon.

Chi è Stefania Giorgioni

Dopo una laurea in Scienze della Comunicazione e Giornalismo, Stefania ha acquisito una forte esperienza come giornalista e addetta stampa automotive. Entrata nel 2007 in Piaggio Group, ha dimostrato da subito le sue spiccate doti relazionali e organizzative, unite ad una forte passione per il mondo automotive. Dopo aver ricoperto il ruolo di Specialista advertising e pianificazione media, è diventata Addetto Stampa Corporate. Nel 2015 ha conseguito un master in Ufficio Stampa e Online Media Relations presso la Business School del Sole 24 Ore. Nel settembre 2018 è diventata Responsabile Media sempre in Piaggio Group, dedicandosi alla gestione e pianificazione del budget ADV, per tutti i brand del Gruppo.

Servizi per i dealers

L’ingresso di Stefania Giorgioni darà ancora più centralità all’approccio marketplace di Horizon Automotive. Ci sarà un particolare focus sul rapporto con i concessionari, ai quali l’azienda mette a disposizione un’infrastruttura tecnologica digitale all’avanguardia, importanti asset di comunicazione digitale e un pacchetto di soluzioni e servizi dedicati al mondo del noleggio e delle nuove forme di mobilità. Stefania Giorgioni riporta direttamente a Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive, ed è coadiuvata dal reparto di ufficio stampa di Mediability/PressMediaLAB.