Harley-Davidson: adesso puoi noleggiare la moto dei tuoi sogni

HARLEY | LEASE™ è un programma di noleggio a lungo termine creato con Leasys, in collaborazione con FCA Bank, per avvicinarsi a un pubblico ampio di consumatori più attenti a questo modo di vivere la strada. Questo programma prenderà in considerazione l’intera gamma di moto Harley-Davidson e sarà disponibile presso i concessionari ufficiali che aderiscono al programma.

Un pacchetto completo

L’obiettivo di HARLEY | LEASE™ è quello di fornire un pacchetto completo e su misura in base alle esigenze del cliente. Nella rata mensile il cliente troverà una copertura assicurativa completa, 10.000 Km annui. Più un anno di abbonamento H.O.G. – l’Harley-Davidson Owners Group, il club ufficiale con tutti i suoi vantaggi. Previsto anche il programma di assistenza da parte delle Concessionarie ufficiali Harley-Davidson e la disponibilità di Accessori Originali Harley-Davidson.

A noleggio l’intera gamma H-D

Questo programma è disponibile per l’intera gamma 2022, tra cui Pan America™ 1250 e Pan America™ 1250 Special. Rappresentano il nuovo concetto di Adventure Touring firmato Harley-Davidson che nel 2021 ha introdotto. una grande novità nel mercato delle 2 ruote. Adventure Touring è la più venduta negli Stati Uniti. La Pan America 1250 è equipaggiata con il nuovo propulsore Revolution-Max™ che eroga oltre 150 CV. E’ stato il primo modello nell’industria motociclistica a introdurre l’Adaptive Ride Height (ARH), rendendo la moto più accessibile a una gamma più ampia di motociclisti ma mantenendo tutte le dinamiche del modello.



“Man mano che espandiamo la nostra offerta, come l’aggiunta dell’Adventure Touring Pan America, allarghiamo i modi in cui i clienti possono avvicinarsi al marchio”, ha dichiarato Francesco Vanni, amministratore delegato di Harley-Davidson Italia, Spagna e Portogallo. “Il noleggio a lungo termine è spesso utilizzato nell’industria automobilistica e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti questo nuovo percorso di acquisto”.



HARLEY | LEASE™ è stato appena lanciato in Italia e sarà introdotto in Spagna a luglio. L’attivazione in Portogallo seguirà a settembre 2022.