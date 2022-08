Con i guanti Hevik Orion: Le mani protette in ogni occasione

Il “passaggio di testimone” della bella stagione a climi più freschi è ormai imminente: meglio per gli appassionati delle due ruote non farsi trovare impreparati! Alla protezione delle mani Hevik dedica una completa collezione, con guanti adatti a ogni periodo dell’anno. Al momento il consiglio del marchio punta su ORION, modello tecnico dal carattere versatile proposto anche in versione LADY. ORION è dotato di membrana impermeabile e chiusura del polso a strappo con polsino elastico integrato, protezioni rigide sulle nocche, rinforzo in EVA sull’esterno palmo e compatibilità touch su indice e pollice.

Gamma Hevik Orion 2022

All’interno della gamma guanti 2022 di Hevik, è caratterizzato da un look grintoso e caratteristiche che lo rendono adatto a differenti occasioni di utilizzo: dagli spostamenti quotidiani in città ai weekend fuoriporta, fino ai viaggi più lunghi e impegnativi. Si tratta di ORION, presentato anche in gamma taglie e colorazioni dedicate alle LADY. Vediamolo nel dettaglio. Realizzato in un mix di materiali tecnici tra cui la microfibra, il nylon e il softshell, questo modello è ricco di dettagli capaci di garantire un alto livello di comfort, a partire dall’ampio elastico trasversale a soffietto presente sul dorso e sul pollice che, oltre a donare un tocco sportivo all’estetica generale, assicura libertà di movimento alle dita.

La pioggia non è più un problema

All’isolamento da pioggia e intemperie ci pensano invece la membrana impermeabile interna, la morbidissima fodera in poliestere fleece touch e la chiusura regolabile a strappo sul polso, completata dal polsino “ermetico” in maglina di poliestere. Sostanzioso l’equipment di sicurezza, composto da protezioni rigide sulle falangi, rinforzo sull’esterno palmo in EVA e rinforzo in clarino sul palmo. Da citare infine la compatibilità touch su indice e pollice, indispensabile per l’utilizzo di dispositivi smart e gli inserti in dark reflex che contribuiscono alla visibilità su strada. ORION è disponibile in una vasta gamma taglie che va dalla S alla 3XL (versione Man), dalla XS alla 2XL (versione Lady) e in 3 colorazioni, di cui una dedicata all’uomo e una alla donna.

Quanto costa?

Il prezzo al pubblico: 47,90 €. I dati tecnici: Esterno: 40% microfibra, 45% nylon, 15% softshell. Fodera: 100% poliestere. Protezioni: rigide su falangi, rinforzo su esterno palmo in EVA, rinforzo in clarino su palmo. Altre caratteristiche: membrana impermeabile e traspirante, compatibilità touch su indice e pollice, inserti in dark reflex ad alta visibilità, fodera imbottita fleece touch, chiusura a strappo con polsino in maglina di poliestere integrato. Taglie: da S a 3XL (Man), da XS a 2XL (Lady). Colori: Nero, Nero/Ghiaccio/Rosso (Man); Nero, Nero/Fucsia (Lady). Qui altri prodotti Hevik.