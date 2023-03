Givi propone il bauletto E46 Riviera gioiello della gamma Monolock

Prodotto in Italia, questo top case (già in vendita), offre un design attraente e uno spazio interno (46 litri), sufficiente a contenere due caschi modulari. Inserito da GIVI tra le proposte URBAN, nulla vieta di utilizzarlo in contesti di più ampio respiro. E anche il più high-tech, visto il bagaglio tecnico che lo accompagna, costituito da migliorie e soluzioni inedite. Il GIVI RIVIERA può contenere due caschi modulari, ha in dotazione piastra e kit di fissaggio universale ed è consigliato ai proprietari di scooter e moto di piccola/media cilindrata. Il prodotto è “Made in Italy”.

Il nome fa pensare a luoghi di vacanza. In realtà GIVI ha inserito l’E46 Riviera tra le proposte URBAN ma ovviamente nulla vieta di utilizzarlo in un contesto di più ampio respiro permesso dai suoi 46 litri di spazio… con l’accortezza di non superare il limite di peso indicato. A differenza della linea MONOKEY, che adotta un attacco dedicato per ogni singolo modello di moto, la MONOLOCK – nella quale questo prodotto si posiziona nella top ten – sfrutta il supporto offerto dal veicolo (solitamente il portapacchi): un vincolo che limita il peso sostenibile e rende la gamma più adatta a un utilizzo non gravoso. Lo sviluppo dell’E46 ferma qui le differenze tra le due gamme: il suo progetto è infatti paragonabile a quello che abitualmente porta alla realizzazione dei migliori modelli MONOKEY.

I dettagli estetici

Il bauletto è realizzato utilizzando un sistema di stampi complessi, detto sottosquadro, che permette di ottenere una struttura dotata di maggiore rigidità lungo la linea di contatto dei due gusci, mantenendo un’estetica pulita e linee filanti e arrotondate che avvantaggiano l’aspetto aerodinamico. In generale il prodotto risulta più resistente rispetto al normale standard, a parità di materiali.

Uno studio completo ha riguardato le cerniere posteriori, che non sporgono e che grazie all’alta solidità e al blocco di rotazione del coperchio hanno permesso la rimozione delle classiche cordine (carrucole), fori trasversali e viti sul giro guarnizione. Il concetto di apertura/chiusura del coperchio, inedito su un topcase Monolock, è ripreso dalle valigie in alluminio Alaska.

La capacità interna è stata ottimizzata grazie alla riduzione della distanza tra perimetro esterno e giro

guarnizione interno. Da segnalare è anche il suo notevole rapporto resistenza/peso: il bauletto pesa 3,28 kg e ha superato i test più “hard” mai effettuati prima su prodotti Monolock. I catadiottri monolitici caratterizzano l’aspetto estetico. Sono rifiniti con una verniciatura speciale interna che garantisce maggiore durata e tenuta nel tempo. Questi elementi, dotati di fissaggio esterno non a vista, delineano le due versioni dell’E46 Riviera: E46N catadiottri rossi, E46NT catadiottri argento (tinta inedita). La fotoincisione esterna, sia sul coperchio sia sul fondo, presenta differenti texture.

Utilizzo

Le nuove cerniere di rotazione del coperchio ottimizzano anche l’ergonomia, il comfort in viaggio e il posizionamento su moto/scooter: in generale si offre al passeggero più spazio comodo per la schiena.

Il RIVIERA è dotato di serie di un tappetino morbido removibile, fissato con velcro al fondo, e può contenere due caschi, anche modulari (di dimensioni medie, come il GIVI X.21). Lo spazio interno permette di ospitare la borsa morbida GIVI T502B (optional). La serratura è compatibile con la chiave Security Lock SL101 (optional). Il top-case è predisposto per l’applicazione dello schienalino E207 e per contatti elettrici utili al funzionamento di accessori optional futuri. L’impermeabilità è ottima: il prodotto è stato testato sia in laboratorio sia su strada sotto pioggia e grandine.

Caratteristiche in breve

Carico Massimo; 3 kg (oltre il peso del topcase). Sistema di attacco; Monolock. Volume: 46 litri. Versioni: E46N (nero con catadiottri rossi), E46NT (nero con catadiottri argento). In dotazione: piastra e kit universale di fissaggio al veicolo. Dimensioni: 578x448x305 mm (LxPXA). Prezzo al pubblico E46 RIVIERA: E46N / E46NT: 217,00 euro