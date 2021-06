Giuliano Rovelli, dal mondiale con Chaz Davies alla novità Rent Smart 24

Giuliano Rovelli, ex pilota, da team manager ha festeggiato due Mondiali con Chaz Davies e Manuel Gonzalez. Da imprenditore dopo ParkinGo adesso lancia una nuova sfida

A tanti di voi sarà capitato, prendendo l’aereo, di utilizzare i servizi di ParkinGO, il network di parcheggi che ormai conta oltre 90 strutture sparse in tutta Europa. Non tutti sanno che dietro questo marchio ormai affermato c’è l’ex pilota Giuliano Rovelli, protagonista delle gare nazionali (e non solo) degli anni ’90. Appeso il casco al chiodo, l’imprenditore lombardo ha fondato il team che nel 2011 ha conquistato il Mondiale Supersport con Chaz Davies e ai giorni nostri sta facendo crescere il madrileno Manuel Gonzalez. Nel 2019 è stato il più giovane campione mondiale di sempre, sbancando la WSS300. Adesso sta scalando la vetta della Supersport iridato. L’ambizione di pilota e team è di approdare presto in Superbike, magari ancora a braccetto.

Il lancio di Rent Smart 24

Il vulcanico Giuliano Rovelli si è appena lanciato nell’ennesima sfida imprenditoriale. Rent Smart 24 è il nuovo noleggio auto nato dalla partnership tra il gruppo ParkinGO e RentalPlus. Un progetto tutto italiano che mira a cambiare i paradigmi dell’autonoleggio. Rent Smart 24 significherà la possibilità di prendere e riconsegnare il veicolo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Nessuna corsa contro il tempo quindi e nessun rischio che il cambiamento dei propri piani possa costare più dell’intero noleggio. Con Rent Smart 24 il cliente può finalmente organizzare il proprio viaggio senza il limite di presa e riconsegnadell’auto.

Una rete capillare

Da ParkinGO e RentalPlus il nuovo autonoleggio prende in dote una rete di location in tutta Italia e nei principali aeroporti della Penisola. Gli aeroporti di Milano, Linate,Malpensa e Bergamo, quelli di Roma, Fiumicino e Ciampino, ma anche tante città turistiche come Venezia, Cagliari, Olbia, Bari e Brindisi. La flotta comprende auto di categoria medio-alta dotate di tutti gli optional: dal climatizzatore alla radio bluetooth. Tutto pensato per garantire il massimo comfort sia a chi guida sia ai passeggeri. Nel parco auto di Rent Smart 24 anche alcuni modelli di lusso ideali per le occasioni speciali o per avverare il desiderio di guidare una delle auto dei propri sogni almeno per qualche giorno.

“Abbiamo 2,7 milioni di clienti”

“Siamo entusiasti della collaborazione con RentalPlus, da diversi anni ParkinGO è diventato il punto di riferimento per oltre 2,7milioni di clienti che ogni anno scelgono di affidarsi a noi per iniziare al meglio il loro viaggio” spiega Giuliano Rovelli. “Un passo importante nel percorso che ci permette di definirci hub della mobilità a 360 gradi. Rispondiamo a tutte le esigenze di chi viaggia passando dal parcheggio, dallo spazio per i car sharing urbani, arrivando a GetMyCar, una startup “made in ParkinGO” di condivisione auto tra privati. Con Rent Smart 24 la nostra idea è quella di offrire un nuovo modo di intendere il noleggio auto. Questo è possibile solo modificando le fasi più critiche del noleggiare un’auto: aumentare la flessibilità oraria, ridurre il costo delle franchigie e in generale azzerando i costi nascosti. I nostri clienti, in più, godranno di tanti benefit esclusivi come un ulteriore sconto del 10% sul prezzo del noleggio ed una franchigia ridotta al minimo per permettere ai clienti il pieno uso della carta di credito durante le vacanze”