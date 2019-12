Esiste già una Yamaha Moto2? Quasi…

Una Yamaha Moto2? Esisteva, grazie al famoso telaista britannico Harris. Ecco a cosa ha portato il processo di sviluppo nel corso degli anni.

Quando in Moto2 si è deciso per il cambio di fornitore unico di motori, il nome Yamaha era circolato come possibile pretendente. Alla fine però nessun produttore giapponese ha preso il posto di Honda, optando quindi per Triumph. Tuttavia, anche prima della nascita di questa nuova categoria intermedia, c’era davvero una Moto2 con motore Yamaha.

Parliamo di una moto guidata da Aleix Espargaró per il team spagnolo PromoRacing, che utilizzava un telaio Harris formato sia da longheroni che da un traliccio tubolare nella parte anteriore. Era il 2009 e, per la prima presentazione ufficiale a novembre a Barcellona, ​​con i suoi concorrenti dell’epoca FTR, BQR Blusens e altri Laglisse, la seconda versione della motocicletta rossa e nera era dotata di un motore Honda.

Dieci anni dopo, il famoso produttore di telai britannico Harris , uno dei pochi produttori di telai al mondo ad aver ottenuto la licenza dalla Yamaha Motor Company in Giappone per sviluppare, costruire e vendere motociclette per i clienti utilizzando il leggendario motore YZR500, rimane fedele sia al marchio dei tre diapason che alla costruzione tubolare. Ne nasce una GP2 con il motore della R6.

L’ultimo telaio Harris GP2 è il prodotto di oltre 40 anni di progettazione, sviluppo e costruzione di telai da competizione. Sebbene alcuni aspetti dell’ultimo telaio GP2 siano derivati ​​dal loro precedente telaio Moto2, il prototipo 2020 è un nuovo concetto. L’obiettivo è offrire un telaio ad alte prestazioni con l’estetica attuale, ma anche buona accessibilità e facilità di lavoro ai tecnici della concorrenza.

Il telaio di tubi in acciaio ad alta resistenza T45 è abbastanza leggero per essere competitivo, ma anche abbastanza duro per essere ricostruito in caso di caduta. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati sono all’avanguardia (freni Brembo, sospensioni Öhlins, ecc.). Possono essere personalizzati su richiesta.

Tutto molto bello, ma per cosa? La si potrebbe considerare soprattutto un bellissimo giocattolo per ricchi motociclisti. Non solo però, perché la moto ha ricevuto l’omologazione per il campionato BSB ed è guidata da Jack Scott (JJ Racing).

Ultima curiosità: la realizzazione del modello in argilla della carenatura 2020 definitiva è attualmente in corso presso… Royal Enfield!

Nota: il nome Moto2 ™ è registrato e appartiene a Dorna Sports. Non è quindi una “vera” Moto2 ™…

L’articolo originale su paddock-gp