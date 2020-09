Da Motul ecco il nuovo 300V Factory Line Racing Kit

Realizzato in collaborazione con Honda, nasce il 300V Factory Line Racing Kit Oil 0W-30. Novità da Motul per equipaggiare la CBR 1000 RR-R 2020 dotata del KIT HRC.

Motul introduce il nuovo 300V Factory Line Racing Kit Oil 0W-30 per la Honda CBR 1000 RR-R. Realizzato in collaborazione con Honda, nasce dalle corse per le corse. Una novità studiata per equipaggiare in pista la nuova Honda CBR 1000 RR-R 2020 dotata del KIT HRC. Conseguenza delle continue attività di ricerca e sviluppo di Motul nel campo della lubrificazione, che hanno portato all’introduzione di questa nuova gradazione con caratteristiche esclusive. Si affianca alla già nota gamma 300V Factory Line dedicata alle competizioni motociclistiche.

Il Motul 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30 ESTER Core è un lubrificante racing ad altissime prestazioni. Creato per soddisfare le esigenze dei piloti più esperti garantendo eccellenti performance e affidabilità. Il nuovo olio motore è stato sviluppato nel laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Motul a Kawasaki, in Giappone, in stretta collaborazione con Honda. Con lo scopo di utilizzarlo sulla nuova Honda CBR 1000 RR-R con KIT HRC (Honda Racing Corporation). È l’esempio perfetto della filosofia Motul applicata allo sviluppo di nuovi prodotti: testare i lubrificanti nelle competizioni per poi trasferire i risultati nei prodotti destinati ad un pubblico più ampio. Il Motul 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30 è stato provato a lungo nel campionato All Japan Road Race Championship. In più, ha portato alla vittoria il team F.C.C TSR Honda France nell’edizione 2020 della 24 Heures Motos a Le Mans.

Le parole di Arai Katsuya, General Manager di Motul R&D: “Ogni squadra vorrebbe avere più cavalli sulle sue moto, senza compromettere l’affidabilità del motore. Un sogno importante sul quale abbiamo lavorato a lungo. Se su una Superbike da oltre 200CV riusciamo ad ottenere un incremento dell’1% della potenza, siamo in grado di fornire un sostanziale vantaggio al team. Grazie al nostro nuovo 300V Factory Line Racing Kit Oil 0W-30 con formulazione unica a base ESTERE siamo riusciti a ottenere il massimo dal motore. Senza comprometterne l’affidabilità e la protezione dall’usura. Un sogno diventato realtà.”

Per decenni MOTUL ha sviluppato oli motore sintetici ad alte prestazioni con base ESTER Core. Questa scelta unica di utilizzare una perfetta selezione di esteri ha portato alla realizzazione della gamma 300V Factory Line. Applicata anche nel Motul 300V Factory Line Racing Kit Oil 2376H 0W-30, la tecnologia ESTER Core genera un coefficiente di trazione molto basso. Si riduce così l’attrito fornendo un significativo guadagno di potenza del motore. Lo sviluppo esclusivo per la Honda CBR 1000 RR-R consente inoltre un netto miglioramento dell’innesto della frizione a bagno d’olio. Si traduce in una maggiore potenza trasmessa alla ruota e una maggiore affidabilità delle componenti in movimento grazie alla scelta di additivi anti-usura specifici di ultima generazione.