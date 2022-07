Ecco come montarsi a casa la Yamaha YZR-M1 di Valentino Rossi 

Valentino Rossi è una delle pagine più importanti di storia del motociclismo. Fortunati coloro che hanno potuto assistere dal vivo alle sue gare spettacolari, alle sue gag che hanno catturato l’attenzione mediatica, vivere l’intero arco della sua carriera durata ben 26 stagioni. 9 titoli mondiali, 432 gare disputate, 115 vittorie, 199 podi: questo alcuni dei numeri che hanno contribuito a rendere il Dottore una ‘MotoGP Legend’, entrando di diritto nella ‘Hall of Fame’ all’indomani della sua ultima gara disputata a Valencia nel novembre 2021. Oggi Valentino Rossi non ha appeso definitivamente il casco al chiodo, all’età di 43 anni ha voltato pagina virando sulle corse automobilistiche e partecipando al Fanatec GT WCE. Senza mai dimenticare la passione per le due ruote: continua ad allenarsi al Ranch di Tavullia, su pista, dispensa consigli utili ai giovani amici dell’Academy VR46, ha messo in piedi un team che ha esordito in MotoGP con Marini e Bezzecchi, sulle tribune del Motomondiale continuano a dominare i suoi colori.

La moto di Valentino Rossi per te!

Adesso è possibile avere in casa il modello della Yamaha YZR-M1 del mitico Vale, in scala 1:4. Infatti De Agostini ti mette a disposizione la moto protagonista del mondiale MotoGP del 2016, da costruire passo dopo passo. In ogni numero della collezione, troverai uno o più componenti per realizzare il modello, oltre ad un fascicolo con tante informazioni e curiosità sulla carriera sportiva del Dottore e sulla YZR-M1. Non manca un inserto da staccare e conservare con una dettagliata guida al montaggio, illustrata e semplice da seguire.

Caratteristiche tecniche

Sarà come avere in casa la moto vera. Non solo per la scala 1:4, ma anche per le caratteristiche tecniche del modello. Infatti le forcelle simulano le sospensioni reali, cupolino, numero di gara e decorazioni perfettamente riprodotte. La sella e in plastica morbida, il codone con adesivi ha gli adessivi personalizzati di “The Doctor”. Forcellone e monoammortizzatore sono perfettamente funzionanti. Gli pneumatici sono riprodotti in gomma termoplastica, su cerchi a sei razze. La catena gira insieme al pignone e alla corona.

Come averla

La collezione De Agostini è per ora disponibile solo online in abbonamento. Abbonandoti sul sito ufficiale riceverai direttamente a casa tua, ogni mese circa, un invio contenente i componenti per assemblare la tua Yamaha YZR-M1, i fascicoli e tanti esclusivi regali personalizzati. Consulta il sito per scoprirli tutti!

Perchè conviene abbonarsi

Abbonarsi online conviene per tanti motivi: ricevi, ogni mese circa, più numeri della collezione insieme; ricevi la collezione direttamente a casa tua (o all’indirizzo che preferisci); se decidi di ordinare con carta di credito o PayPal, risparmi perché non pagherai le spese di spedizione su tutta la collezione! Insieme alla collezione ricevi anche tanti regali esclusivi pensati per tutti gli appassionati del Dottore: scoprili tutti sul sito. Puoi scegliere di abbonarti all’offerta Premium, per avere in più la preziosa teca per esporre e proteggere il tuo modello in scala 1:4. Scopri i dettagli sul sito. Puoi controllare lo stato del tuo abbonamento e delle tue spedizioni comodamente sulla tua area personale sul sito De Agostini.

Per veri appassionati

Inoltre, per i veri appassionati, abbiamo pensato a un’offerta speciale: solo se ti abboni subito utilizzando il promocode dedicato REGALO_VR46 avrai un imperdibile regalo in più: il modello in scala 1:12 della moto di Valentino Rossi a Sepang nel 2013.