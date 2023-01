Come cambiano le scuderie in vista della MotoGP 2023

Prenderà il via il prossimo 26 marzo la stagione 2023 della MotoGP, nel circuito portoghese di Portimão, e si concluderà, come da tradizione, il 26 novembre a Valencia. È ancora presto per vedere cosa ne pensano i bookmakers, certo, ma per restare sempre aggiornati sulle quote del Motomondiale, consultate scommessemotogp.com. I riflettori sono però tutti puntati su Francesco Bagnaia, ovviamente. Il campione del mondo in carica correrà ancora con la Ducati e quest’anno dovrà stare attento a diverse novità, già pronte sulla griglia di partenza.

Novità in calendario e ai box

La prima grande novità è nel numero di circuiti: non più venti come nella passata stagione ma ventuno, uno in più. Si passa dal Portogallo all’Argentina, poi Stati Uniti, Spagna, Francia e finalmente in Italia, l’11 giugno sul circuito del Mugello. Poi di volata passando per il gran premio di Kazakistan, il 9 luglio, sul circuito di Sokol, e in India, il 24 settembre, sul circuito di Buddh. Sono due circuiti che faranno il loro esordio per la prima volta in questo mondiale. Da segnalare, infine, la data del 10 settembre, quando si correrà a Misano.

A far compagnia a Bagnaia ci saranno i connazionali Enea Bastianini, compagno di squadra nel team Ducati Lenovo, Luca Marini e Marco Bezzecchi con il Mooney VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio con il team Gresini Racing e Franco Morbidelli su Yamaha Monster Energy. Tra le novità ci sono il passaggio di Joan Mir e Alex Rins dalla Suzuki alla Honda, il primo con il Team Repsol e il secondo con LCR Castrol, e il passaggio di Alex Marquez alla Ducati, in squadra con Di Giannantonio.

I nuovi team MotoGP

Sarà anche l’esordio delle scuderie Tech3 GASGAS Factory Racing a Aprilia RNF MotoGP Team. La Tech 3 è una squadra motociclistica francese fondata nel 1989 e ha corso con Yamaha fino al 2018, poi con KTM fino allo scorso anno. Da questa stagione correrà con la Gas Gas, casa motociclistica spagnola famosa soprattutto per la partecipazione ai campionati mondiali di trial e per la vittoria nel 2022 in Moto3 con il Team Aspar. I piloti in sella saranno Augusto Fernandez, campione del mondo Moto2 nel 2022, e Pol Espargaró, 16° lo scorso anno con il team ufficiale Honda.

Il Team RNF invece ha debuttato in MotoGP nella stagione 2019 con la Yamaha, schierando Franco Morbidelli e Fabio Quartararo. Nel 2021 Valentino Rossi ha sostituito proprio quest’ultimo, per l’ultima stagione della sua carriera (non troppo fortunata in realtà). Il 2022 inizia con l’esordiente Darryn Binder e Andrea Dovizioso, che annuncerà il suo ritiro al termine del Gran Premio di San Marino. I piloti per la stagione 2023 saranno Raul Fernandez e Miguel Oliveira, due giovani talentuosi che hanno scelto di gareggiare a bordo delle Aprilia RS-GP con il team satellite.

La griglia di partenza e i favoriti

Il resto dei piloti, ventidue in totale, è composto da Johan Zarco e Jorge Martin su Ducati Team Prima Pramac Racing; Maverick Vinales e Aleix Espargaró con Aprilia Racing; Fabio Quartararo a far coppia con Morbidelli su Yamaha; Takaaki Nakagami con LCR Honda Idemitsu; Brad Dinder e Jack Miller su KTM con il Red Bull Factory Racing; infine, Marc Marquez nel team Repsol Honda.

Sebbene siano ancora pochi i bookmakers che si sono sbilanciati riguardo i pronostici per il Mondiale 2023, è comunque possibile trovare alcune quote per il vincente MotoGP. A primeggiare sarà ancora Pecco Bagnaia, bancato a 2,50 da Better Lottomatica, seguito da Fabio Quartararo (3,80), Enea Bastianini (4,00), Marc Marquez (5,00), Jorge Martin (13), Alex Rins (13) e Aleix Espargaro (16).