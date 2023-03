CFMoto: sta arrivando la 800NK, ecco la cinese nuda in due versioni

Le tanto attese Naked di casa CFMOTO stanno per sbarcare sul nostro mercato. Ben presto saranno disponibili in due versioni, 800NK e 800NK High End in promozione per preordini presso i concessionari. Perché due versioni? Semplice: due colori diversi e alcune dotazioni aggiuntive per la versione top. CFMOTO 800NK High End è dotata, in più rispetto a 800NK di chiave keyless, cambio quickshift, manubrio sdoppiato in lega di alluminio e strumentazione 8 pollici con interfaccia multimediale MMI.

Due colori, due prezzi

CFMOTO 800NK nell’aggressivo e pungente colore Zircon Black con dettagli oro sarà in vendita al prezzo di listino di € 7.890,00 f.c. in promozione per preordini a € 7.390,00 fc. CFMOTO 800NK High End sarà, invece, disponibile nella brillante colorazione bicolore Nebula White al prezzo di listino di € 8.490,00 f.c. in promozione per preordini a €7.990,00 f.c. Listino franco concessionario, spese di immatricolazione e CFMOTO CARE: € 350, additional cost €180. Finanziamenti personalizzati su tutta la gamma.