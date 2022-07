Cardo Freecom 4X: l’interfono al top per sentirsi meglio nei viaggi in moto

Abbiamo provato l’interfono Cardo Freecom 4X. E’ molto semplice da installare sia nei caschi integrali che nei modulari. I due apparecchi contenuti nella confezione si sono subito sincronizzati. Per l’utilizzo abbiamo scaricato l’app dedicata, attraverso il QR code inserito nelle istruzioni, molto chiare e dettagliate.

Come sono fatti

I due interfono Cardo Freecom 4X sono abbastanza piccoli e molto leggeri, perciò esteticamente gradevoli.Nella parte inferiore è posizionata una comoda rotella di scorrimento che può essere manovrata anche con i guanti. Questo, ovviamente, è un aspetto fondamentale per chi guida in moto.

Il suono è davvero ottimo, grazie agli auricolari JBL e la voce è nitida nella comunicazione. E’ presente anche un noise reductor: nonostante la velocità, l’ascolto della comunicazione è sempre forte e chiarissimo.

Comunicare a oltre un chilometro

Questa tipologia di interfono è molto utile per chi viaggia in due sulla moto, ma ancor di più se il tuo compagno di viaggio guida un altro veicolo. In spazi aperti la connessione supera il chilometro. Sulle strade più tortuose e orograficamente complesse, come in montagna, la distanza si accorcia ma la riconnessione automatica agevola moltissimo. La comunicazione non si perde mai, Cardo Freecom 4X fa tutto da solo, non serve premere nessun pulsante.

Autonomia

Durante il nostro test abbiamo utilizzato gli interfoni per quattro ore, e il livello batteria era ancora al massimo. Durante il viaggio nostri tester, grazie all’interfono Cardo Freecom 4X, si sono scambiati feedback sulle moto, quindi ci è stato particolarmente utile. Ma si tratta di un apparecchio fondamentale durante i viaggi, per scambiarsi emozioni, impressioni e …non essere mai da soli. La nostra valutazione è molto positiva. Ci hanno ben impressionato soprattutto la qualità del suono, il mantenimento dell carica e la semplicità di utilizzo.

Scheda tecnica

La confezione include due interfoni, per la connessione fino a quattro piloti. Portata: 1200 metri. Chip Bluetooth 5.2. Live Intercom (riconnessione automatica, voce a banda larga). Due canali per telefono / GPS, aggiornamento software Over-the-Air. Compatibile con la app Cardo Connect scaricabile gratuitamente. Impermeabile, rotella di scorrimento. 13 ore di conversazione con ricarica rapida. Altoparlante JBL da 40 mm e profili di suono JBL. Regolazione automatica del volume, comando vocale Natural Voice. Radio FM, streaming musicale con audio parallelo. Porta USB C. Universal intercom (si connette alle auricolari di altri marchi)