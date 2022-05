Candele moto: come funzionano e come sceglierle

La candela è l’elemento che accende la miscela aria-carburante nel motore della moto. In media, una candela può durare circa 50.000 km, dopo di che deve essere sostituita. In questo caso, stiamo parlando di candele con un elettrodo di platino. Ci sono candele che hanno un elettrodo centrale di platino e iridio. Possono durare significativamente più a lungo: fino a 90 mila chilometri di chilometraggio.

Il funzionamento delle candele

Vale la pena ricordare che ci sono molti fattori che influenzano le candele e la durata del loro funzionamento. Uno dei principali che vale la pena menzionare è la qualità del carburante.

La costruzione della candela è abbastanza semplice. La base è un isolante di ceramica bianca che può resistere al riscaldamento fino al punto di fusione del metallo. L’elettrodo centrale è composto da due parti, c’è un palo di contatto e una filettatura per avvitare il pezzo nel cilindro di una moto BMW (in iridio o nichel). La filettatura stessa è in acciaio, ma ha necessariamente un rivestimento di nichel o zinco.

L’elettrodo laterale è fatto a forma di lettera “L”, è sulla sua estremità che avviene la carica elettrica.

Analizzando quali candele sono migliori per una moto BMW, è importante capire che funzionano in condizioni difficili, esposte a temperature e gas elevati. Per assicurarsi che il carburante si accenda senza problemi e che il motore si avvii al primo tentativo, è necessario scegliere la candela giusta, in base alla marca della vostra moto, alle peculiarità del suo funzionamento e alle vostre aspettative.

Candele per moto Denso XU22EPR-U ha una lunghezza del filetto di 19 mm, due elettrodi sottili come un ago nel design brevettato di DENSO permettono alla scintilla di crescere a 360 gradi in tutte e tre le dimensioni, migliorando le prestazioni di accensione e la potenza di combustione, aumentando la durata della candela e riducendo le emissioni.

La durata di queste candele soddisfa tutti i requisiti dell’equipaggiamento originale di manutenzione del motore. Le prestazioni sono migliorate grazie alla tecnologia Twin tip e all’elettrodo centrale da 0,4 mm brevettato da Denso. Gli specialisti che si occupano della manutenzione delle moto sottolineano tre parametri chiave che vi aiuteranno a selezionare la giusta candela. Questi sono:

dati geometrici (lunghezza del corpo, dimensioni della chiave esagonale richiesta, passo e diametro del filetto); numero di calibro (o parametri termici della candela); produttore

Ma la prima condizione per la selezione è la marca della moto o dello scooter, perché ogni tecnica differisce nelle prestazioni e, di conseguenza, nelle proprietà delle parti. Se con la lunghezza della candela e la dimensione del filetto tutto è più o meno chiaro, allora un parametro come il numero del calibro, molti sono confusi. Consideriamo come scegliere le candele per una moto BMW, tenendo conto delle prestazioni termiche. Il numero di calibro è un importante criterio di selezione che illustra la compressione alla quale avviene l’accensione incontrollata.

Ogni marca ha i suoi standard e le sue scale per le prestazioni termiche delle candele. Ma nella maggior parte dei casi, corrispondono a tali caratteristiche:

11-14 sono spine calde. Sono utilizzati con carburanti a basso numero di ottani in motori caratterizzati da un basso rapporto di compressione. 17-19 sono medi, in quanto combinano parzialmente le caratteristiche dei tappi caldi e freddi. Sopra 20 – a freddo. Disponibili per motori ad alta compressione, adatti a varietà di carburanti ad alto numero di ottano. 11 – 20+ – unificate.

In caso di rottura di una candela, la sua sostituzione non è difficile: