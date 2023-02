Il calcio, come noto, è la passione sportiva principale per milioni di italiani. Fare il tifo e supportare le ragioni della propria squadra del cuore, sia essa di Serie A o delle categorie minori, è un dogma per tantissimi, tanto che il dibattito calcistico riempie ogni giorno le pagine dei maggiori quotidiani e i salotti dei programmi televisivi più seguiti.

Anche i campionissimi degli “altri sport” sono profondamente legati alla propria squadra (chi più, chi meno). Non fanno di certo eccezione i piloti del circus delle due ruote. Uno di questi è Valentino Rossi, nove volte iridato e icona a livello mondiale delle corse, tra i tifosi più in vista dell’Inter.

Valentino Rossi tifoso interista

Il pluricampione delle moto e personaggio diventato mito per centinaia di migliaia di tifosi e appassionati in tutto il mondo non ha mai fatto mistero di essere un super tifoso dei colori nerazzurri. Il nome del “Dottore” è stato spesso avvicinato a quello dell’Inter, tra le squadre del massimo campionato in lotta per lo Scudetto secondo le scommesse vincitore della Serie A, quale uno dei sostenitori del progetto dell’azionariato popolare che fino a qualche mese fa aveva visto in campo tanti volti noti e personaggi famosi, tra cui proprio Valentino Rossi, l’economista e parlamentare Carlo Cottarelli (principale promotore del progetto InterSpac), i giornalisti Gad Lerner, Antonio Polito, Peter Gomez ed Enrico Mentana, il tennista Fabio Fognini e i cantanti Luciano Ligabue, Max Pezzali e Roberto Vecchioni.

Marc Marquez in blaugrana

Ma la passione per il calcio non coinvolge soltanto i centauri italiani. Marc Márquez e Jorge Lorenzo, ad esempio, sono tifosi del Barcellona, la compagine catalana del massimo campionato spagnolo di calcio che spesso ha visto i due piloti sugli spalti del prestigioso Camp Nou, teatro degli scontri interni della compagine blaugrana. Márquez, in particolare, è un catalano doc (è nativo di Cervera) ed è un grande amico di Lionel Messi, il campione del mondo argentino (oggi al Paris Saint-Germain in Francia) che ha scritto le pagine più belle della storia del Barcellona

Bagnaia e Quartararo in bianconero

Passiamo a Fabio Quartararo, ventitreenne francese di Nizza che nel 2021 è riuscito a mettere le mani sul titolo di campione della classe regina. Il centauro in forza alla Yamaha, come facilmente deducibile dal cognome, ha origini italiane e precisamente siciliane: i suoi bisnonni, infatti, erano di Calatafimi (in provincia di Trapani). Quartararo ha un debole per i colori rosanero del Palermo (più di una volta, in occasione delle partite del club siciliano, ha sfoggiato ai box la maglietta del Palermo), anche se ad onor’ del vero, parte del suo cuore “calcistico” è di fede bianconera, ovvero della Juventus. Stessi colori anche per Pecco Bagnaia, di origine piemontese, da sempre fedele alla Vecchia Signora.

I tifosi del Milan

Torniamo a parlare dei centauri di casa nostra e lo facciamo chiamando in causa uno dei tifosi del Milan più sfegatati, ovvero Andrea Dovizioso. Il campione del mondo del 2004 nella classe 125, ritiratosi in maniera ufficiale la scorsa estate dalle corse in MotoGP (dopo aver sfiorato il successo nella classe regina nelle stagioni 2017, 2018 e 2019) è uno dei “massimi esperti” delle vicende rossonere, tanto che spesso e volentieri finisce sempre per essere chiamato in causa dai quotidiani specializzati in merito alle prestazioni degli uomini di Stefano Pioli.

Rossonero è anche Andrea Iannone, già in sella a Ducati, Suzuki e Aprilia (ma lontano ormai da anni dalle corse), mentre il romano Max Biaggi, vecchia gloria del motomondiale e rivale in pista del Dottore Rossi, è romanista purosangue. Chiudiamo con Loris Capirossi, altro grande ex dell’asfalto a due ruote, che nella vita oltre alle moto e alla velocità ha una passione senza pari per la Vecchia Signora, sua squadra del cuore sin da bambino.