BikeUP, il festival della mobilità green protagonista a Bergamo e Brescia

BikeUP – Electric Bicycle Power Festival è la prima fiera internazionale, completamente gratuita e all’aperto, dedicata alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Dopo il successo delle scorse edizioni (negli ultimi due anni oltre 50.000 persone hanno partecipato all’evento), nel 2023 la fiera raddoppia. In aggiunta al tradizionale appuntamento nella città di Bergamo, in programma dal 14 al 16 aprile, l’energia del festival conquisterà anche Torino, dal 5 al 7 maggio, all’interno della suggestiva cornice del Parco del Valentino.

Interesse in crescita

BikeUP 2023 si appresta ad essere una manifestazione sempre più coinvolgente, tanto che la lista degli espositori presenta alcuni tra i nomi più importanti nel settore delle e-bike. Tra questi: Scott, Specialized, CANYON, Ducati, Husqvarna, TREK, Haibike, Bergamont, Bottecchia, Riese und Müller e THOK. La fiera vedrà anche la partecipazione di Marchi di scooter, moto e auto 100% elettriche. Saranno presenti CAKE, VMoto, NIU e Volkswagen.

Al pari degli espositori, cuore dell’Electric Bicycle Power Festival 2023, saranno i numerosi momenti per coinvolgere appassionati e curiosi, giovani e famiglie. Tutte e sei le giornate della 9° edizione di BikeUP prevedranno infatti numerosi test ride, corsi, laboratori e spettacoli. Con un unico obiettivo: offrire a tutto il pubblico la possibilità di provare gratuitamente l’esperienza della mobilità elettrica, alla scoperta del territorio e del piacere di vivere all’aria aperta.

L’ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria online per partecipare alle diverse attività. L’organizzazione del festival BikeUP 2023 è in continuo divenire e i motivi per essere presenti a Bergamo e Torino sono destinati ad aumentare. Ulteriori dettagli saranno riportati sul sito ufficiale della manifestazione www.bikeup.eu/