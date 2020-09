Lignano Sabbiadoro, 90 mila motociclisti alla 34° Biker Fest

Si è conclusa con grande successo di pubblico la 34° edizione della Biker Fest, l’evento motociclistico più rilevante del Nordest e tra i principali in Italia. Al raduno hanno partecipato circa 90.000 motociclisti in quattro giorni, provenienti da tutta Italia, Austria, Germania, Svizzera e dalle giovani nazioni del quadrante Nord Adriatico. L’evento suddiviso in 3 grandi aree ha occupato circa 80.000 metri suddivisi tra Luna Park, piazzale dello stadio Teghil e zona riservata all’off road.

Oltre al raduno motociclistico che ha pacificamente invaso la Città rivierasca, si è tenuta la prova del Campionato Italiano IMC, al quale hanno partecipato un centinaio di moto special del valore di svariati milioni di euro. Hanno vinto i calabresi di Devis Garage, con una special elaborata partendo da una base Yamaha. Menzione speciale per la moto preparata da Peter Penz, il celebre elaboratore di Braunau (Austria), che ha proposto un veicolo su base Harley Davidson che ha richiesto quattro anni di lavorazione.

Auto Usa

In parallelo alle moto si è svolta la 25ma edizione dell’US Car Reunion il più importante concorso di eleganza per auto americane in Italia e tra i più belli d’Europa con 400 partecipanti. In una incredibile atmosfera, tra suoni anni ‘50, enormi pick up, rumori di motori ad aste e bilancieri e sexy pin up, alle 11.00 è partita la parata per le vie della Città che ospitò Ernest Hemingway. Al termine del contest sono stati premiati i 30 vincitori delle diverse categorie. Tra questi menzione d’onore per la categoria Club per i “Romagna Boys” di Rimini che hanno schierato 14 vetture perfette. Tra i singoli . Francesca Guerrini con una Buick del 1977.

Giro d’affari da nove milioni €

Nel piazzale antistante lo stadio è stato poi organizzato il primo E-Mobility Village, per la prova gratuita di auto e moto elettriche o ibride. Si è trattato del primo evento di questo tipo in Italia. Alla organizzazione hanno lavorato circa 200 persone tra collaboratori e volontari. Gli organizzatori stimano in circa 9 milioni di euro il movimento generato dai 4 giorni dell’evento. La Biker Fest si conferma tra gli eventi a motore di maggior traino in Italia, anche in un anno dove molte manifestazioni e raduni non hanno avuto luogo.