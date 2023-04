Benvenuta primavera: Shark lancia quattro caschi novità

SHARK Helmets lancia sul mercato quattro nuovi caschi integrali arricchendo catalogo di modelli con omologazione UN ECE 22-06. La casa francese inaugura così in grande stile la stagione sportiva 2023, rinnovando le sue proposte con tre caschi nella gamma PULSE e uno nella gamma RACING.

Skwal 13, la visibilità intelligente

Per la gamma PULSE, fa da apripista lo SKWAL i3: il suo punto di forza è la “visibilità intelligente”. Introduce due nuovi sistemi brevettati, oltre a essere stato completamente riprogettato dal punto di vista della sicurezza. “SKWAL i3 è un vero concentrato di innovazione. La sua “Intelligent Visibility” ottimizza la sicurezza del pilota, proponendo un casco dalle performance top di gamma e dal design raffinato” afferma Marjorie Baudet, General Manager SHARK Helmets.

La visibilità intelligente è assicurata da led gestiti da un sofisticato accelerometro triassiale, in grado di rilevare sia le decelerazioni regolari della guida, sia gli arresti bruschi, senza necessità di essere collegato al veicolo. Si tratta dei primi LED integrati sul mercato: vale a dire che non occorre aggiungere niente alla calotta, per la massima sicurezza, praticità d’uso e resa estetica.

Come funziona il sistema a led

I LED si attivano tramite un pulsante posto sul lato sinistro del casco e funzionano in tre modalità differenti. Modalità SMART BRAKES LIGHTS: i le posteriori si accenderanno come luci dei freni lampeggiando al diminuire della velocità. Con un ritmo regolare in caso di frenata lenta, o con una frequenza più rapida in caso di arresto brusco. Modalità LIGHTS: i led anteriori e posteriori saranno accesi come luci di posizione e quelli posteriori lampeggeranno in caso di frenata, sempre con le due frequenze distinte. Modalità FLASHING LIGHTS: Ideale per segnalare la propria presenza in situazioni di scarsa visibilità o emergenza, i LED lampeggeranno costantemente a intervalli regolari e, come nei casi precedenti, quelli posteriori cambieranno frequenza per segnalare la frenata.

Progettazione della calotta

Un altro primato dello SKWAL i3 è nella progettazione della calotta. E’ realizzata in policarbonato Lexan™ High-Impact, introduce la doppia taglia, ampliando la vestibilità dalla XS fino alla XXL per la prima volta in questa fascia di prezzo. In fase di progettazione, i tecnici del reparto R&D di Shark hanno utilizzato un nuovo metodo che sfrutta modelli ricavati da scan biometrici di persone reali, anziché basarsi sui classici dummies, ottenendo così una conformazione ottimizzata. Lo SKWAL i3 ha anche un nuovo sistema brevettato ultra-rapido e di facile utilizzo per montare e smontare la visiera senza bisogno di utensili. Basta infatti premere i due pulsanti presenti sui lati per rimuovere o riagganciare la visiera. Nuovi anche i perni di aggancio, realizzati in un pezzo unico. Prezzo: da 284,99 € a 325,99 €



D-SKWAL 3



Il D-SKWAL 3 arriva per rinnovare il modello integrale D-SKWAL 2 aggiornandolo all’omologazione UN ECE 22-06. Ma non si tratta solo di una riedizione. Tutto il progetto è stato ripensato in parallelo a quello dello SKWAL i3, portando così sul mercato un casco con dotazioni al top per questa fascia di prezzo. D-SKWAL 3 quindi propone la nuova calotta ridisegnata in policarbonato Lexan™ High-Impact e realizzata in due taglie, per vestire sei taglie invece di cinque, dalla XS fino alla XXL. Il prezzo è identico alla versione precedente: da 202,99€ a 253,99



RIDILL 2

In arrivo insieme agli altri nuovi modelli, offre l’essenziale del know-how di SHARK nella progettazione di caschi integrali, con un design sportivo. Omologato UN ECE 22-06 e caratterizzato dal design ultramoderno, il RIDILL 2 introduce un sistema di ventilazione più efficiente. Anche il RIDILL 2 si avvantaggia della doppia taglia di calotta per coprire la vestibilità dalla XS fino alla XXL. La visiera è in classe ottica 1 ad alta resistenza ed è predisposta per il Pinlock® 70 a tensione regolabile. Prezzo: da 172,99€ a 202,99€



RACE-R PRO 06 per gli sport motoristici

Dalla RACING Division di SHARK Helmets arriva una versione rinnovata del flagship francese. Il RACE-R PRO GP 06 ha passato i test della nuova certificazione UN ECE 22-06 senza alcun ostacolo. Già da anni infatti il RACE-R PRO GP nella versione FIM è noto per le sue elevate qualità di sicurezza, aerodinamica, visibilità e comfort. E’ stato adottato da campioni internazionali in tutte le categorie racing: vanta oltre 250 piazzamenti sul podio e il record di velocità nella MotoGP a 363,6 km/h, realizzato da Jorge Martín al Mugello, nel 2022.

Quante evoluzioni

La nuova versione del RACE R PRO GP 06, oltre a essere omologata UN ECE 22-06, offre 2 taglie di calotta in carbonio a vista e aramide (COVA). Il rivestimento in EPS multi-densità. La visiera in classe ottica 1 è altamente resistente, anti-fog e anti-scratch e per la prima volta è proposta anche una visiera con opacità al 22%. E’ molto richiesta dagli sportivi perché permette una visione nitida e dettagliata durante la performance in pista. Lo spoiler aerodinamico, progettato nella galleria del vento, è dotato di un sistema rapido di sicurezza in caso di urto. Massimo comfort grazie agli interni “second-skin” con guancette 3d Morpho e tessuto high-tech. Prezzo: 1016,99€